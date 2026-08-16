ราคา SpaceX bStocks(SPCXB)
ราคาปัจจุบัน SpaceX bStocks (SPCXB) วันนี้ --, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SPCXB เป็น THB คือ -- ต่อ SPCXB.
SpaceX bStocks มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- SPCXB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SPCXB เทรดระหว่าง -- (ต่ำ) กับ -- (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SPCXB เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -- ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SpaceX bStocks คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SPCXB คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ -- การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ --
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ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา SpaceX bStocks ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
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วันนี้ SPCXB บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ -- (--) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง -- (--) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SPCXB เห็นการเปลี่ยนแปลงของ -- (--)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ -- (--) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ในปี 2040 ราคาของ SpaceX bStocks อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
SPCXB is a tokenized bStock that provides investors with exposure to SpaceX and the right to convert the token into the corresponding underlying security on Binance.com, subject to applicable laws and regulations. Each token is fully backed 1:1 by the corresponding underlying shares held by the issuer through a regulated U.S. broker-dealer. By holding SPCXB, investors can benefit from: Exposure to the price movements of the underlying stock Dividend entitlements, where applicable The right to convert tokens into the underlying shares on a 1:1 basis 24/7 trading availability.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก SpaceX bStocks ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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