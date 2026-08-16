ราคา SN106(SN106)
ราคาปัจจุบัน SN106 (SN106) วันนี้ --, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SN106 เป็น THB คือ -- ต่อ SN106.
SN106 มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- SN106 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SN106 เทรดระหว่าง -- (ต่ำ) กับ -- (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SN106 เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -- ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SN106 คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SN106 คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ -- การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ --
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ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา SN106 ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
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วันนี้ SN106 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ -- (--) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง -- (--) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SN106 เห็นการเปลี่ยนแปลงของ -- (--)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ -- (--) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ในปี 2040 ราคาของ SN106 อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
VoidAI เชื่อมโยงปัญญาประดิษฐ์แบบกระจายศูนย์เข้ากับระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ เราใช้พูลตั้งต้นบน Bittensor เป็นแหล่งหลักในการชำระดุล ในขณะที่เปิดใช้งานการเข้าถึงแบบหลายเครือข่ายผ่าน: ตัวเลือกเส้นทางที่ใช้พูลตั้งต้นสำหรับการสวอปบนเครือข่ายย่อย, สะพานเชื่อมที่ส่งออกสินทรัพย์ไปยังเครือข่ายอื่น และเลเยอร์การสเตกสภาพคล่อง (LSD) ที่เปลี่ยนผลตอบแทนจากการสเตกให้กลายเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของ DeFi ที่ปรับแต่งได้และใช้งานได้ทุกที่
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก SN106 ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|01-28 07:44:00
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