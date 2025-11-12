โทเคโนมิกส์ Portal To Bitcoin (PTB)

โทเคโนมิกส์ Portal To Bitcoin (PTB)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Portal To Bitcoin (PTB) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:28:21 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Portal To Bitcoin (PTB)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Portal To Bitcoin (PTB) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 60.26M
$ 60.26M$ 60.26M
อุปทานรวม:
$ 5.26B
$ 5.26B$ 5.26B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 1.85B
$ 1.85B$ 1.85B
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 273.25M
$ 273.25M$ 273.25M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.08336
$ 0.08336$ 0.08336
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.02361778534168146
$ 0.02361778534168146$ 0.02361778534168146
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.03253
$ 0.03253$ 0.03253

ข้อมูล Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin เปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานแบบครอสเชนที่ไม่ต้องใช้ผู้ดูแลสินทรัพย์ (non-custodial) โดยออกแบบมาเพื่อรองรับการเทรดระหว่าง Bitcoin กับบล็อกเชนอื่น ๆ เช่น Ethereum และ Solana ได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และลดความจำเป็นในการไว้วางใจบุคคลที่สาม ระบบของ PortalToBitcoin ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเฉพาะที่เรียกว่า BitScaler ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกรรมบน Bitcoin ให้สามารถรองรับการใช้งานด้านการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) และแอปพลิเคชันบล็อกเชนอื่น ๆ ได้ในวงกว้างอย่างยั่งยืน

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://www.portaltobitcoin.com
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://www.datocms-assets.com/104529/1723477650-bitscaler_whitepaper_8-12-2024.pdf
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://aurelia.portaltobitcoin.com

โทเคโนมิกส์ Portal To Bitcoin (PTB): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Portal To Bitcoin (PTB) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นPTB สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น PTB ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ PTB แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น PTBกัน!

วิธีการซื้อ PTB

สนใจเพิ่ม Portal To Bitcoin (PTB) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ PTB รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา Portal To Bitcoin (PTB)

การวิเคราะห์ประวัติราคา PTB ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา PTB

อยากรู้ว่า PTB จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา PTB ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
mc_how_why_title
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว