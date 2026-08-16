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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Kaspa รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Kaspa รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Kaspa (KAS) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Kaspa (KAS) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Kaspa ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ KAS เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Kaspa ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Kaspa (KAS)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.026801--+1.58%-3.90%-20.51%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Kaspa

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Kaspa

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Kaspa จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 10
เป็นกลาง 2
ซื้อ 14
Moving Averages:เป็นกลางขาย 7เป็นกลาง 0ซื้อ 7
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 2ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.02693
0.02693
R2
0.02693
0.02693
R1
0.02693
0.02693
PP
0.02693
0.02693
S1
0.02693
0.02693
S2
0.02693
0.02693
S3
0.02693
0.02693

สัญญาณตลาด Kaspa

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-5.74M
$26.30 M
$32.04 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.21M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.04 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.25 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$4.15 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$4.12 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Kaspa

การไหลเข้าสุทธิราคา KASUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.08 M0.03
2026-08-15-$0.06 M0.03
2026-08-14-$0.12 M0.03
2026-08-13-$0.12 M0.03
2026-08-12-$0.01 M0.03

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kaspa

เทรดตลาด Kaspa (KAS) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Kaspa ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
KAS/USDT
$0.02682
$0.02682$0.02682
+5.30%
14.64M (USDT)
KAS/USDC
$0.02675
$0.02675$0.02675
+5.19%
2.53M (USDT)
KAS/USD1
$0.026855
$0.026855$0.026855
+5.46%
2.17M (USDT)
KAS/EUR
$0.02317
$0.02317$0.02317
+5.31%
2.49M (USDT)
KAS/USDE
$0.026891
$0.026891$0.026891
+5.45%
2.14M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ KAS เป็น USD

จำนวน

KAS
KAS
USD
USD

1 KAS = 0.026801 USD

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