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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Jasmy รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Jasmy รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Jasmy (JASMY) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Jasmy (JASMY) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Jasmy ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ JASMY เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Jasmy ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Jasmy (JASMY)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.003869---4.38%-11.99%-30.63%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Jasmy

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Jasmy

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Jasmy จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 12
เป็นกลาง 1
ซื้อ 13
Moving Averages:ซื้อขาย 4เป็นกลาง 0ซื้อ 10
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 8เป็นกลาง 1ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.003875
0.003874
R2
0.003874
0.003874
R1
0.003874
0.003874
PP
0.003873
0.003873
S1
0.003873
0.003873
S2
0.003872
0.003873
S3
0.003872
0.003872

สัญญาณตลาด Jasmy

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.40M
$10.09 M
$10.49 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.18M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$2.30 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$2.48 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.18M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$4.72 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$4.89 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Jasmy

การไหลเข้าสุทธิราคา JASMYUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.07 M0.00
2026-08-15-$0.04 M0.00
2026-08-14-$0.17 M0.00
2026-08-13-$0.01 M0.00
2026-08-12$0.00 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Jasmy (JASMY) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
JASMY/USDT
$0.003869
$0.003869$0.003869
-1.75%
22.60M (USDT)
JASMY/USDC
$0.003872
$0.003872$0.003872
-1.55%
6.45M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ JASMY เป็น USD

จำนวน

JASMY
JASMY
USD
USD

1 JASMY = 0.003869 USD

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