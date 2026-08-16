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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Hyperliquid รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Hyperliquid รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Hyperliquid (HYPE) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Hyperliquid (HYPE) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Hyperliquid ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ HYPE เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Hyperliquid ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Hyperliquid (HYPE)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$57.24--+5.53%-4.17%+27.91%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Hyperliquid

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Hyperliquid

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Hyperliquid จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 18
เป็นกลาง 1
ซื้อ 7
Moving Averages:ขายทันทีขาย 14เป็นกลาง 0ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 4เป็นกลาง 1ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
57.297
57.297
R2
57.297
57.297
R1
57.297
57.297
PP
57.297
57.297
S1
57.297
57.297
S2
57.297
57.297
S3
57.297
57.297

สัญญาณตลาด Hyperliquid

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-17.15M
$118.70 M
$135.85 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
5.84M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$244.64 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$238.79 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-3.53M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$714.50 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$718.03 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Hyperliquid

การไหลเข้าสุทธิราคา HYPEUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$1.93 M57.33
2026-08-15$0.90 M56.81
2026-08-14-$2.59 M55.65
2026-08-13-$0.53 M57.86
2026-08-12-$0.98 M56.57

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Hyperliquid (HYPE) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
HYPE/USDT
$57.24
$57.24$57.24
+0.75%
6.96K (USDT)
HYPE/USDC
$57.2
$57.2$57.2
+0.84%
1.08K (USDT)
HYPE/USD1
$57.26
$57.26$57.26
+0.93%
966.52 (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ HYPE เป็น USD

จำนวน

HYPE
HYPE
USD
USD

1 HYPE = 57.24 USD

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