Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

ชื่อHYPE

อันดับNo.11

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด0.0037%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)102.39%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน333,928,180

อุปทานสูงสุด1,000,000,000

อุปทานรวม999,993,930

อัตราการไหลเวียน0.3339%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล45.593506598150384,2025-06-16

ราคาต่ำสุด3.2002764730895623,2024-11-29

บล็อกเชนสาธารณะHYPEREVM

