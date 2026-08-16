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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Graph Token (GRT) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Graph Token (GRT) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Graph Token ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ GRT เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Graph Token ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Graph Token (GRT)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.01346---7.94%-21.29%-45.60%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Graph Token

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Graph Token

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Graph Token จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขายทันที
ขาย 13
เป็นกลาง 11
ซื้อ 2
Moving Averages:เป็นกลางขาย 6เป็นกลาง 7ซื้อ 1
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายทันทีขาย 7เป็นกลาง 4ซื้อ 1
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.01347
0.01346
R2
0.01346
0.01345
R1
0.01345
0.01345
PP
0.01344
0.01344
S1
0.01343
0.01343
S2
0.01342
0.01343
S3
0.01341
0.01342

สัญญาณตลาด Graph Token

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.07M
$6.54 M
$6.47 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.34 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.35 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.16 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.14 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Graph Token

การไหลเข้าสุทธิราคา GRTUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.04 M0.01
2026-08-15-$0.07 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13-$0.09 M0.01
2026-08-12$0.06 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Graph Token (GRT) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
GRT/USDT
$0.01345
$0.01345$0.01345
-1.68%
4.44M (USDT)
GRT/USDC
$0.01343
$0.01343$0.01343
-1.60%
4.22M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ GRT เป็น USD

จำนวน

GRT
GRT
USD
USD

1 GRT = 0.01346 USD

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