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ราคาปัจจุบัน Galeon วันนี้ คือ 0.0048578 USD มูลค่าตลาด GALEON เท่ากับ 4,566,108 USD ติดตามการอัปเดตราคา GALEON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Galeon วันนี้ คือ 0.0048578 USD มูลค่าตลาด GALEON เท่ากับ 4,566,108 USD ติดตามการอัปเดตราคา GALEON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Galeon ราคา (GALEON)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GALEON เป็น USD

$0.00690769
$0.00690769$0.00690769
-9.52%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Galeon (GALEON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:44:52 (UTC+8)

ราคา Galeon วันนี้

ราคาปัจจุบัน Galeon (GALEON) วันนี้ $ 0.0048578, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GALEON เป็น USD คือ $ 0.0048578 ต่อ GALEON.

Galeon มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 4,566,108 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 939.95M GALEON ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GALEON เทรดระหว่าง $ 0.00475872 (ต่ำ) กับ $ 0.00492425 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.04139904 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0044354

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GALEON เคลื่อนไหว -0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.29% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Galeon (GALEON) ข้อมูลการตลาด

$ 4.57M
$ 4.57M$ 4.57M

--
----

$ 19.10M
$ 19.10M$ 19.10M

939.95M
939.95M 939.95M

3,931,074,356.4648747
3,931,074,356.4648747 3,931,074,356.4648747

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Galeon คือ $ 4.57M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GALEON คือ 939.95M โดยมีอุปทานรวมที่ 3931074356.4648747 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 19.10M

ประวัติราคา Galeon USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00475872
$ 0.00475872$ 0.00475872
ต่ำสุด 24h
$ 0.00492425
$ 0.00492425$ 0.00492425
สูงสุด 24h

$ 0.00475872
$ 0.00475872$ 0.00475872

$ 0.00492425
$ 0.00492425$ 0.00492425

$ 0.04139904
$ 0.04139904$ 0.04139904

$ 0.0044354
$ 0.0044354$ 0.0044354

-0.03%

-1.20%

-1.29%

-1.29%

ประวัติราคา Galeon (GALEON) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Galeon เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Galeon เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002374298
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Galeon เป็น USD เท่ากับ $ -0.0010112846
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Galeon เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000195975858634

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.20%
30 วัน$ -0.0002374298-4.88%
60 วัน$ -0.0010112846-20.81%
90 วัน$ +0.000000195975858634+0.00%

การคาดการณ์ราคา Galeon

การคาดการณ์ราคา Galeon (GALEON) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GALEON ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Galeon (GALEON) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Galeon อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Galeon จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GALEON ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Galeon

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เกี่ยวกับ Galeon

ราคาปัจจุบันของ Galeon คือเท่าไร?

ราคาสดของ Galeon (GALEON) คือ ฿0.156875330638457836000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Galeon ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Galeon อยู่ในอันดับที่ #1640 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿147455577.05770254696000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ GALEON มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ GALEON คือ 939954495.3217303 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Galeon เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Galeon เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿0.1536756913450208064000 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿0.1590212332530005350000 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Galeon ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Galeon เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿1.3369196113703202048000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿0.143234559165427948000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ GALEON ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Galeon?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป -1.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Artificial Intelligence (AI),Healthcare,BNB Chain Ecosystem,Decentralized Science (DeSci),AI Applications การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Galeon

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:44:52 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Galeon (GALEON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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