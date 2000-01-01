Loading...
BTC_USDT
ชื่อคริปโต
BTC
อุปทานสูงสุด
0
เวลาออก
--
อุปทานหมุนเวียน
0
ราคาออก
--
ไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
แบบสอบถามแบบบล็อก
ETHUSD
ตลอดไป
--
--
เปลี่ยน
--
ราคาดัชนี
--
ราคาเป็นธรรม
--
อัตราการระดมทุน / นับถอยหลัง
-- / --
ETHUSD
ตลอดไป
ล่าสุด
--
--
ราคาเป็นธรรม
--
ต่ำสุด 24h
--
สูงสุด 24h
--
หมุนเวียน 24h
--
ปริมาณ 24h
--
อัตราการระดมทุน
/
นับถอยหลัง
--
โพสิชัน(--)
คำสั่งที่เปิดอยู่(--)
ประวัติโพสิชัน
ประวัติคำสั่งและการเทรด
กระแสเงินทุน
สินทรัพย์
ซ่อนคู่อื่น ๆ
ซ่อนคู่อื่น ๆ
ไม่มีข้อมูล
ยอดคงเหลือในวอลเล็ต:
--
ETH
เปิดโพสิชันตอนนี้หรือลองติดตามกลยุทธ์ของนักเทรดมืออาชีพ
การคัดลอกการค้า
ชาร์ต
กฏกติกาการซื้อขาย
ชาร์ต
กฏกติกาการซื้อขาย
ขีดจำกัดความเสี่ยง
1s
1m
5m
15m
1H
4H
1D
ราคาล่าสุด
ต้นฉบับ
TradingView
ความลึก
ต้นฉบับ
TradingView
ความลึก
Order Book
การเทรดในตลาด
Order Book
--
ราคา(USD)
ปริมาณ(
--
)
รวม(
--
)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
ค่าเฉลี่ย ราคา
≈0
ปริมาณ
0
รวม
0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
ค่าเฉลี่ย ราคา
≈0
ปริมาณ
0
รวม
0
--
B
--
S
การเทรดในตลาด
ราคา(
USD
)
ปริมาณ(
--
)
เวลา
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
--
--
--:--:--
เปิด
ปิด
เปิด
ปิด
โหมด Isolated
1X
Limit
ตลาด
ทริกเกอร์
มีอยู่
--
ปริมาณ
(--)
ซื้อ
0 --
ขาย
0 --
Long สูงสุด
0 --
Short สูงสุด
0 --
เปิด Long
เปิด Short
มาร์จิ้น
0 ETH
มาร์จิ้น
0 ETH
ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ
Limit
ตลาด
ทริกเกอร์
โหมด Isolated
1X
มีอยู่
--
ปริมาณ
(--)
ซื้อ
0 --
Long สูงสุด
0 --
เปิด Long
มาร์จิ้น
0 ETH
ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ
ปริมาณ
(--)
ขาย
0 --
Short สูงสุด
0 --
เปิด Short
มาร์จิ้น
0 ETH
ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ
อัตราค่าธรรมเนียม
Maker
-
/ Taker
-
วอลเล็ต
ฝาก
โอน
PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
-
-
การวิเคราะห์ PNL
ยอดเงินในกระเป๋าสตางค์
-
อิควิตี้รวม
-
มาร์จิ้นที่พร้อมใช้งาน
-
เปิด
ปิด
<p>1) คุณยอมรับและตกลงว่า MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากสถานการณ์ดังต่อไปนี้:</p><article><p>a) การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียโอกาส ความเสียหายที่จับต้องไม่ได้ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย</p><p>b) MEXC มีเหตุผลอันสมเหตุสมผลที่จะเชื่อว่าผู้ติดตามบางรายและการทำธุรกรรมบางอย่างอาจละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับหรือข้อตกลงนี้หรือเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินกิจกรรมการเทรดที่ถูกห้าม (รวมถึงการกระทำที่เป็นการจัดการหรือการซื้อขายที่ไม่เหมาะสม) การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องในกระบวนการเปิดบัญชี หรือคุณไม่ได้กระทำอย่างสุจริตเมื่อใช้บริการของเรา</p><p>c) MEXC มีเหตุผลอันสมเหตุสมผลที่จะเชื่อว่าพฤติกรรมของผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มอาจสงสัยว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินกิจกรรมการเทรดที่ถูกห้าม (รวมถึงการกระทำที่เป็นการจัดการหรือการซื้อขายที่ไม่เหมาะสม) การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องในกระบวนการเปิดบัญชี หรือคุณไม่ได้กระทำอย่างสุจริตเมื่อใช้บริการของเรา</p><p>d) การสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อหรือการได้มาซึ่งข้อมูล ข้อมูลหรือธุรกรรมใดๆ ผ่านบริการของเรา</p><p>e) การตีความหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบริการของเรา การสูญเสียบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมของคุณที่เกี่ยวข้องกับบริการและข้อตกลงนี้</p></article><p>2) คุณยอมรับและตกลงว่ามีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันของบริการนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการเทรดอัตโนมัติที่บัญชีของคุณสามารถเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากคุณ</p><p>3) คุณยอมรับและตกลงว่า MEXC ไม่รับประกันความสำเร็จของการคัดลอกการเทรดใดๆ หรือการที่การเทรดที่คัดลอกจะถูกคัดลอกไปยังบัญชีของผู้ติดตาม การเทรดที่คัดลอกอาจไม่สามารถคัดลอกได้สำเร็จจากหลายสาเหตุ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การที่ไม่มีจำนวนก๊อปปี้เทรดขั้นต่ำตามที่กำหนด การที่ไม่มีอัตราส่วนหลักประกันตามที่กำหนด การทริกเกอร์มาตรการควบคุมความเสี่ยง และสถานการณ์อื่นๆ ที่อาจละเมิดหรือขัดแย้งกับข้อตกลงนี้และ/หรือเอกสารทางกฎหมาย</p><p>4) คุณยอมรับและตกลงว่าอาจเกิดความล่าช้าในการให้บริการและอาจทำให้คุณได้รับการสูญเสียและ/หรือค่าใช้จ่าย และการบริการอาจล้มเหลว </p><p>5) บริการการจัดการการลงทุนเป็นไปตามดุลยพินิจของคุณ โปรดทราบว่าหากคุณตัดสินใจใช้บริการเพื่อคัดลอกผู้เทรดรายใดรายหนึ่งและ/หรือติดตามกลยุทธ์การเทรดข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าคุณได้พิจารณาสถานการณ์ทางการเงินโดยรวมของคุณ รวมถึงการวางแผนทางการเงิน และคุณเข้าใจว่าการใช้ฟังก์ชันบริการนี้มีความเสี่ยงสูง และการสูญเสียที่คุณอาจเผชิญอาจมากกว่าผู้เทรด ผู้เทรดสามารถทำการเทรดที่มีกำไรและการเทรดที่ขาดทุนได้</p><p>6) บริการที่ให้ไว้ในที่นี้เป็นเพียงข้อมูลสำหรับการอ้างอิงของคุณเท่านั้น หากคุณตัดสินใจลงทุนโดยอิงจากข้อมูลที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์มหรือข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการ คุณจะต้องรับผิดชอบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเอง</p><p>7) คุณต้องทำการศึกษาและพิจารณาด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุน คุณควรพิจารณาด้วยตนเองว่าการลงทุน กลยุทธ์ หรือผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ตอบสนองความต้องการของคุณหรือไม่ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การลงทุน รวมถึงสภาพทางการเงินและเงื่อนไขส่วนบุคคลของคุณเอง</p><p>8) คุณต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการดำเนินการอัตโนมัติเมื่อใช้ฟังก์ชั่นของบริการแต่เพียงผู้เดียว</p><p>9) ข้อมูลใดๆ บนแพลตฟอร์มมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดแก่ผู้เทรดและผู้ติดตาม แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนในรูปแบบใดๆ และไม่ได้บ่งชี้ถึงการให้ข้อมูลหรือการใช้งานดังกล่าวในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น คุณต้องทำการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับผ่านแพลตฟอร์มหรือการใช้งานของบริการ</p><p>10) คุณยอมรับและตกลงว่าเหตุผลต่อไปนี้ โดยไม่จำกัดเพียงเหตุผลเหล่านี้ อาจทำให้ไม่สามารถให้บริการได้:</p><article><p>a) จำนวนผู้ติดตามของผู้เทรดถึงขีดจำกัดสูงสุด;</p><p>b) ผู้เทรดได้หยุดดำเนินการ;</p><p>c) สถานะปัจจุบันของคุณคือผู้เทรด;</p><p>d) ไม่มีสินทรัพย์หรือเงินทุนในบัญชีของคุณ; และ</p><p>e) ขีดจำกัดคำสั่งของผู้เทรดถึงขีดจำกัดสูงสุด</p></article><p>เราจะดำเนินการขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการติดตามผลงานของผู้เทรดที่ใช้งานฟังก์ชั่นการบริการนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดชั่วคราว หยุด หรือบล็อกผู้เทรดใดๆ จากการถูกคัดลอกภายใต้ฟังก์ชั่นการบริการนี้</p><p>MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คำอธิบายสุดท้ายของข้อตกลงนี้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย</p>