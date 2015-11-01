การวิเคราะห์ทางเทคนิค Ethereum Classic (ETC) วันนี้
การเปลี่ยนแปลงราคา Ethereum Classic (ETC)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$6.18
|--
|-4.63%
|-11.08%
|-29.46%
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Ethereum Classic
การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Ethereum Classic จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
|Moving Averages:
|ขายทันที
|ขาย 9
|เป็นกลาง 3
|ซื้อ 2
|อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:
|ขายทันที
|ขาย 7
|เป็นกลาง 4
|ซื้อ 1
สัญญาณตลาด Ethereum Classic
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
กระแสเงินทุน Ethereum Classic
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|-$0.11 M
|6.19
|2026-08-15
|-$0.10 M
|6.27
|2026-08-14
|-$0.14 M
|6.17
|2026-08-13
|-$0.22 M
|6.24
|2026-08-12
|-$0.02 M
|6.34
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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