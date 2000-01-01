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โทเค็น ไซด์เชนของ Bitcoin ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ไซด์เชนของ Bitcoin เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1225
-0.24%
-0.81%
-6.91%
$ 222.29M
$ 457.84K
2
STRK
STRK
STRK
$ 0.02337
-0.04%
-0.13%
-4.05%
$ 147.44M
$ 4.64M
3
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3457
-1.17%
+0.41%
+2.07%
$ 36.02M
$ 169.88K
4
Core DAO
Core DAO
CORE
$ 0.01997
+0.10%
-1.38%
+0.40%
$ 24.75M
$ 4.25M
5
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.0185
+0.38%
+2.26%
-2.42%
$ 23.67M
$ 4.35M
6
Bitcoin on Rootstock
Bitcoin on Rootstock
RBTC
$ 63,128
+0.06%
+0.00%
-0.40%
$ 13.32M
$ 46.16K
7
ELA
ELA
ELA
$ 0.2596
0.00%
-6.11%
-2.92%
$ 6.00M
$ 7.23K
8
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0.000581
+0.01%
-0.00%
-1.11%
$ 3.94M
$ 70.38
9
Tectum EmissionToken
Tectum EmissionToken
TET
$ 0.2198
-0.05%
-0.54%
-18.78%
$ 2.20M
$ 234.28K
10
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008091
+0.05%
+0.04%
-2.20%
$ 843.86K
$ 6.94M
11
Sovryn
Sovryn
SOV
$ 0.01274846
0.00%
--
-19.87%
$ 765.84K
$ 17.87K
12
$ 0.00609
0.00%
+0.50%
+0.83%
$ 389.69K
$ 4.81M
13
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00407709
0.00%
--
+1.65%
$ 29.98K
$ 8.14
14
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.03028
+2.67%
+6.34%
+42.16%
--
$ 2.34M
15
TAP Protocol
TAP Protocol
TAP
$ 0.0839
+3.52%
+2.89%
+19.78%
--
$ 335.85K
16
BOB
BOB
BOB
$ 0.003825
+0.16%
-0.13%
-3.43%
--
$ 27.86M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ไซด์เชนของ Bitcoin คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ไซด์เชนของ Bitcoin เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 16 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $481.66M
โทเค็น ไซด์เชนของ Bitcoin ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ไซด์เชนของ Bitcoin ที่ติดตามบน MEXC นั้น BTR แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 6.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ไซด์เชนของ Bitcoin กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 16 ไซด์เชนของ Bitcoin ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ไซด์เชนของ Bitcoin ยอดนิยม รวมถึง STX, STRK, FB. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ไซด์เชนของ Bitcoin คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ไซด์เชนของ Bitcoin ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $481.66M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ไซด์เชนของ Bitcoin นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง