<p>1) คุณยอมรับและตกลงว่า MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากสถานการณ์ดังต่อไปนี้:</p><article><p>a) การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียโอกาส ความเสียหายที่จับต้องไม่ได้ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย</p><p>b) MEXC มีเหตุผลอันสมเหตุสมผลที่จะเชื่อว่าผู้ติดตามบางรายและการทำธุรกรรมบางอย่างอาจละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับหรือข้อตกลงนี้หรือเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินกิจกรรมการเทรดที่ถูกห้าม (รวมถึงการกระทำที่เป็นการจัดการหรือการซื้อขายที่ไม่เหมาะสม) การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องในกระบวนการเปิดบัญชี หรือคุณไม่ได้กระทำอย่างสุจริตเมื่อใช้บริการของเรา</p><p>c) MEXC มีเหตุผลอันสมเหตุสมผลที่จะเชื่อว่าพฤติกรรมของผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มอาจสงสัยว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินกิจกรรมการเทรดที่ถูกห้าม (รวมถึงการกระทำที่เป็นการจัดการหรือการซื้อขายที่ไม่เหมาะสม) การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องในกระบวนการเปิดบัญชี หรือคุณไม่ได้กระทำอย่างสุจริตเมื่อใช้บริการของเรา</p><p>d) การสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อหรือการได้มาซึ่งข้อมูล ข้อมูลหรือธุรกรรมใดๆ ผ่านบริการของเรา</p><p>e) การตีความหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบริการของเรา การสูญเสียบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมของคุณที่เกี่ยวข้องกับบริการและข้อตกลงนี้</p></article><p>2) คุณยอมรับและตกลงว่ามีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันของบริการนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการเทรดอัตโนมัติที่บัญชีของคุณสามารถเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากคุณ</p><p>3) คุณยอมรับและตกลงว่า MEXC ไม่รับประกันความสำเร็จของการคัดลอกการเทรดใดๆ หรือการที่การเทรดที่คัดลอกจะถูกคัดลอกไปยังบัญชีของผู้ติดตาม การเทรดที่คัดลอกอาจไม่สามารถคัดลอกได้สำเร็จจากหลายสาเหตุ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การที่ไม่มีจำนวนก๊อปปี้เทรดขั้นต่ำตามที่กำหนด การที่ไม่มีอัตราส่วนหลักประกันตามที่กำหนด การทริกเกอร์มาตรการควบคุมความเสี่ยง และสถานการณ์อื่นๆ ที่อาจละเมิดหรือขัดแย้งกับข้อตกลงนี้และ/หรือเอกสารทางกฎหมาย</p><p>4) คุณยอมรับและตกลงว่าอาจเกิดความล่าช้าในการให้บริการและอาจทำให้คุณได้รับการสูญเสียและ/หรือค่าใช้จ่าย และการบริการอาจล้มเหลว </p><p>5) บริการการจัดการการลงทุนเป็นไปตามดุลยพินิจของคุณ โปรดทราบว่าหากคุณตัดสินใจใช้บริการเพื่อคัดลอกผู้เทรดรายใดรายหนึ่งและ/หรือติดตามกลยุทธ์การเทรดข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าคุณได้พิจารณาสถานการณ์ทางการเงินโดยรวมของคุณ รวมถึงการวางแผนทางการเงิน และคุณเข้าใจว่าการใช้ฟังก์ชันบริการนี้มีความเสี่ยงสูง และการสูญเสียที่คุณอาจเผชิญอาจมากกว่าผู้เทรด ผู้เทรดสามารถทำการเทรดที่มีกำไรและการเทรดที่ขาดทุนได้</p><p>6) บริการที่ให้ไว้ในที่นี้เป็นเพียงข้อมูลสำหรับการอ้างอิงของคุณเท่านั้น หากคุณตัดสินใจลงทุนโดยอิงจากข้อมูลที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์มหรือข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการ คุณจะต้องรับผิดชอบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเอง</p><p>7) คุณต้องทำการศึกษาและพิจารณาด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุน คุณควรพิจารณาด้วยตนเองว่าการลงทุน กลยุทธ์ หรือผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ตอบสนองความต้องการของคุณหรือไม่ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การลงทุน รวมถึงสภาพทางการเงินและเงื่อนไขส่วนบุคคลของคุณเอง</p><p>8) คุณต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการดำเนินการอัตโนมัติเมื่อใช้ฟังก์ชั่นของบริการแต่เพียงผู้เดียว</p><p>9) ข้อมูลใดๆ บนแพลตฟอร์มมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดแก่ผู้เทรดและผู้ติดตาม แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนในรูปแบบใดๆ และไม่ได้บ่งชี้ถึงการให้ข้อมูลหรือการใช้งานดังกล่าวในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น คุณต้องทำการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับผ่านแพลตฟอร์มหรือการใช้งานของบริการ</p><p>10) คุณยอมรับและตกลงว่าเหตุผลต่อไปนี้ โดยไม่จำกัดเพียงเหตุผลเหล่านี้ อาจทำให้ไม่สามารถให้บริการได้:</p><article><p>a) จำนวนผู้ติดตามของผู้เทรดถึงขีดจำกัดสูงสุด;</p><p>b) ผู้เทรดได้หยุดดำเนินการ;</p><p>c) สถานะปัจจุบันของคุณคือผู้เทรด;</p><p>d) ไม่มีสินทรัพย์หรือเงินทุนในบัญชีของคุณ; และ</p><p>e) ขีดจำกัดคำสั่งของผู้เทรดถึงขีดจำกัดสูงสุด</p></article><p>เราจะดำเนินการขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการติดตามผลงานของผู้เทรดที่ใช้งานฟังก์ชั่นการบริการนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดชั่วคราว หยุด หรือบล็อกผู้เทรดใดๆ จากการถูกคัดลอกภายใต้ฟังก์ชั่นการบริการนี้</p><p>MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คำอธิบายสุดท้ายของข้อตกลงนี้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย</p>