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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล BitcoinSV รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล BitcoinSV รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค BitcoinSV (BSV) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค BitcoinSV (BSV) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ BitcoinSV ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ BSV เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ BitcoinSV ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา BitcoinSV (BSV)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$15.42--+6.41%+15.59%+2.66%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา BitcoinSV

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค BitcoinSV

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ BitcoinSV จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 13
เป็นกลาง 7
ซื้อ 6
Moving Averages:ขายขาย 9เป็นกลาง 0ซื้อ 5
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 4เป็นกลาง 7ซื้อ 1
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
15.4566
15.4533
R2
15.4533
15.4495
R1
15.4466
15.4471
PP
15.4433
15.4433
S1
15.4366
15.4395
S2
15.4333
15.4371
S3
15.4266
15.4333

สัญญาณตลาด BitcoinSV

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.03M
$1.88 M
$1.91 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.05M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.98 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.04 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.78 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.80 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน BitcoinSV

การไหลเข้าสุทธิราคา BSVUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BSV/USDT
$15.42
$15.42$15.42
-0.32%
5.86K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ BSV เป็น USD

จำนวน

BSV
BSV
USD
USD

1 BSV = 15.42 USD

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