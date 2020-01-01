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โทเค็น การตลาด ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม การตลาด เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Adshares
Adshares
ADS
$ 0,400446
+0,06%
+0,00%
-0,61%
$ 15,52M
$ 25,04K
2
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0,02227
-0,13%
-3,18%
-0,27%
$ 10,29M
$ 3,46M
3
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0,011282
+0,41%
+0,54%
-2,27%
$ 8,68M
$ 5,88M
4
BabyBoomToken
BabyBoomToken
BBT
$ 0,04631472
-0,33%
-0,02%
+8,30%
$ 7,95M
$ 91,10K
5
LUCA
LUCA
LUCA
$ 0,383249
-0,06%
-0,00%
+4,44%
$ 5,65M
$ 108,51K
6
Layer3
Layer3
L3
$ 0,003996
+0,05%
-1,43%
-10,26%
$ 4,92M
$ 14,38M
7
Marina Protocol
Marina Protocol
BAY
$ 0,018328
+0,43%
+2,00%
+1,23%
$ 3,67M
$ 3,20M
8
HERBCOIN
HERBCOIN
HERB
$ 0,03306078
0,00%
0,00%
+0,50%
$ 3,05M
$ 2,74K
9
SNPad
SNPad
SNPAD
$ 0,01007881
+0,10%
+0,01%
-6,60%
$ 2,82M
$ 1,20K
10
Permission Coin
Permission Coin
ASK
$ 0,00010811
0,00%
--
-0,37%
$ 2,50M
$ 11,82
11
Exchange Request for Bitbon
Exchange Request for Bitbon
ERBB
$ 0,751595
-0,05%
+0,01%
-3,56%
$ 282,99K
$ 828,11
12
SyncVault
SyncVault
SVTS
$ 0,295346
+0,11%
+0,00%
-1,70%
$ 263,09K
$ 81,95K
13
Loud
Loud
LOUD
$ 0,00017062
0,00%
-0,00%
+3,59%
$ 170,60K
$ 20,79
14
Zelwin
Zelwin
ZLW
$ 0,00094
+0,11%
-4,85%
-5,33%
$ 68,06K
$ 28,65M
15
Chirpley
Chirpley
CHRP
$ 8,966E-5
0,00%
-0,50%
+1,28%
$ 57,09K
--
16
SPIRA
SPIRA
SPIRA
$ 0,00023586
0,00%
--
+2,30%
$ 54,25K
$ 0,98
17
Belong
Belong
LONG
$ 0,00048052
+0,29%
+0,02%
-1,53%
$ 34,10K
$ 5,30K
18
ZENKOKU
ZENKOKU
CDB
$ 3,215E-5
-0,03%
-4,50%
-14,54%
$ 30,79K
--
19
Recon Raccoon
Recon Raccoon
RCON
$ 2,504E-5
+0,08%
-13,30%
-13,30%
$ 18,93K
--
20
KOLZ
KOLZ
KOLZ
$ 1,56E-6
0,00%
-0,10%
-1,27%
$ 13,38K
--
21
Hashlink
Hashlink
HLINK
$ 1,20779E-7
0,00%
-0,10%
-27,65%
$ 11,52K
--
22
GAG Token
GAG Token
GAG
$ 0,003728
+0,24%
+0,51%
+5,70%
--
$ 12,87M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น การตลาด คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น การตลาด เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 22 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $66.06M
โทเค็น การตลาด ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น การตลาด ที่ติดตามบน MEXC นั้น BAY แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 2.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น การตลาด กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 22 การตลาด ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น การตลาด ยอดนิยม รวมถึง ADS, PROMPT, COOKIE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ การตลาด คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น การตลาด ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $66.06M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การตลาด นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง