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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Aptos (APT) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Aptos (APT) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Aptos ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ APT เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Aptos ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Aptos (APT)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.5337---10.79%-11.66%-42.64%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Aptos

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Aptos

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Aptos จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 12
เป็นกลาง 3
ซื้อ 11
Moving Averages:ขายขาย 10เป็นกลาง 0ซื้อ 4
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 2เป็นกลาง 3ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.5337
0.5336
R2
0.5336
0.5334
R1
0.5334
0.5334
PP
0.5333
0.5333
S1
0.5331
0.5331
S2
0.533
0.5331
S3
0.5328
0.533

สัญญาณตลาด Aptos

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.46M
$79.45 M
$78.99 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.51M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$8.34 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$7.83 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
1.15M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$15.28 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$14.12 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Aptos

การไหลเข้าสุทธิราคา APTUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.38 M0.53
2026-08-15$0.22 M0.54
2026-08-14$0.11 M0.54
2026-08-13-$0.18 M0.56
2026-08-12$0.01 M0.57

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Aptos (APT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Aptos ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
APT/USDT
$0.5341
$0.5341$0.5341
-1.79%
190.33K (USDT)
APT/USDC
$0.5334
$0.5334$0.5334
-1.87%
107.20K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ APT เป็น USD

จำนวน

APT
APT
USD
USD

1 APT = 0.5336 USD

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