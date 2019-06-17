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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Algorand รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Algorand รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Algorand (ALGO) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Algorand (ALGO) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Algorand ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ALGO เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Algorand ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Algorand (ALGO)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.07937---8.19%-3.96%-25.44%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Algorand

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Algorand

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Algorand จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 7
เป็นกลาง 11
ซื้อ 8
Moving Averages:เป็นกลางขาย 5เป็นกลาง 5ซื้อ 4
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 2เป็นกลาง 6ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.07923
0.07923
R2
0.07923
0.07922
R1
0.07922
0.07922
PP
0.07922
0.07922
S1
0.07921
0.07921
S2
0.07921
0.07921
S3
0.0792
0.07921

สัญญาณตลาด Algorand

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.35M
$2.16 M
$2.51 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.10M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.67 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.57 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.64M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$7.57 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$6.93 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Algorand

การไหลเข้าสุทธิราคา ALGOUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.04 M0.08
2026-08-15$0.06 M0.08
2026-08-14$0.07 M0.08
2026-08-13-$0.16 M0.08
2026-08-12-$0.05 M0.08

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ALGO/USDT
$0.07937
$0.07937$0.07937
-0.67%
669.14K (USDT)
ALGO/USDC
$0.0792
$0.0792$0.0792
-0.80%
338.70K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ALGO เป็น USD

จำนวน

ALGO
ALGO
USD
USD

1 ALGO = 0.07937 USD

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