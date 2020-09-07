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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Alchemy (ACH) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Alchemy (ACH) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Alchemy ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ACH เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Alchemy ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Alchemy (ACH)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.004241---5.49%-4.96%-39.62%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Alchemy

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Alchemy

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Alchemy จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 9
เป็นกลาง 4
ซื้อ 13
Moving Averages:เป็นกลางขาย 6เป็นกลาง 0ซื้อ 8
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 4ซื้อ 5
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.004236
0.004235
R2
0.004235
0.004234
R1
0.004234
0.004234
PP
0.004233
0.004233
S1
0.004232
0.004232
S2
0.004231
0.004232
S3
0.00423
0.004231

สัญญาณตลาด Alchemy

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.91M
$5.78 M
$6.68 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.20 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.18 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.56 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.56 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Alchemy

การไหลเข้าสุทธิราคา ACHUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.08 M0.00
2026-08-15$0.02 M0.00
2026-08-14-$0.06 M0.00
2026-08-13-$0.03 M0.00
2026-08-12-$0.03 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Alchemy

เทรดตลาด Alchemy (ACH) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Alchemy ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ACH/USDT
$0.004241
$0.004241$0.004241
-0.04%
13.91M (USDT)
ACH/USDC
$0.004241
$0.004241$0.004241
+0.26%
12.82M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ACH เป็น USD

จำนวน

ACH
ACH
USD
USD

1 ACH = 0.004241 USD

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