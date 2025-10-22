คู่มือการก๊อปปี้เทรดสำหรับลีดเทรดเดอร์

การก๊อปปี้เทรดเป็นกลยุทธ์การลงทุนในการเทรดสกุลเงินดิจิทัลที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถจำลองการเทรดของนักเทรดที่มีประสบการณ์ได้โดยอัตโนมัติ สำหรับผู้เริ่มต้นที่มีความรู้หรือประสบการณ์การเทรดจำกัด การก๊อปปี้เทรดเป็นวิธีที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ในการเข้าร่วมตลาด สำหรับนักเทรดที่มีประสบการณ์ คุณสามารถสมัครเพื่อเป็นผู้ค้าชั้นนำ ซึ่งจะทำให้คุณได้รับกำไรจากการเทรดของคุณเอง ขณะเดียวกันก็ได้รับส่วนแบ่งกำไรอีกด้วย
เมื่ออยู่ในหน้าก๊อปปี้เทรด ให้คลิก กลายเป็นนักเทรด
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตรวจสอบว่าอีเมลเป็นอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชีของคุณหรือไม่ หากไม่มีการลงทะเบียนอีเมล คุณจะต้องระบุอีเมลเพื่อรับข้อมูลอัปเดตที่สำคัญ เช่น สถานะการตรวจสอบสำหรับการเป็นผู้ค้า รายละเอียดบัญชี Telegram และหมายเลขโทรศัพท์มือถือเป็นทางเลือก ยกเว้นอีเมลซึ่งเป็นช่องที่ต้องกรอก และคุณสามารถเลือกที่จะกรอกข้อมูลตามความต้องการของคุณได้
หลังจากทำเครื่องหมายในช่องข้อตกลงนักเทรด ให้คลิกส่งและรอผลการตรวจสอบ MEXC จะส่งผลการสมัครและแจ้งผลให้คุณทราบผ่านทางอีเมล ข้อความภายใน หรือ SMS ภายใน 1-2 วันทำการ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว คุณสามารถเริ่มก๊อปปี้เทรดได้
หมายเหตุ: เมื่อสมัครเป็นนักเทรด คุณไม่สามารถติดตามนักเทรดคนใด ๆ ได้ หากคุณกำลังติดตามบุคคลใดอยู่ โปรดยกเลิกและหยุดติดตามบุคคลดังกล่าวก่อนส่งใบสมัคร เมื่อคุณกลายเป็นผู้ค้าแล้ว คุณจะไม่สามารถติดตามผู้ค้ารายอื่นๆ อีกต่อไป
หลังจากที่กลายเป็นผู้ก๊อปปี้เทรดแล้ว ให้ไปที่หน้าก๊อปปี้เทรด แล้วคลิกที่ไอคอน > เพื่อเข้าถึงหน้าก๊อปปี้เทรดส่วนตัวของคุณ
ในหน้าการลีดเทรดของฉัน คุณสามารถดูสถิติการเทรดลูกค้าเป้าหมาย สถิติการแบ่งปันผลกำไร ผู้ติดตาม รายการเฝ้าดู และปรับแต่งได้ภายใต้การตั้งค่า เช่น ชื่อเล่น ประวัติส่วนตัว อวาตาร์ และคู่การเทรดแบบคัดลอก
MEXC อนุญาตให้ผู้ใช้แบ่งปันการเทรดได้สองวิธี:
ในโหมดส่วนตัว คุณสามารถตั้งค่าส่วนแบ่งผลกำไรได้สูงถึง 50%
เมื่อคุณเปิดใช้งานการก๊อปปี้เทรดแบบส่วนตัว ผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
1) อนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนติดตามการเทรดของคุณตราบใดที่พวกเขามีลิงก์หรือรหัสคำเชิญของคุณ
2) อนุญาตเฉพาะผู้ใช้ที่สมัครด้วยรหัสอ้างอิงของคุณเท่านั้นที่จะติดตามการเทรดของคุณได้
คำเตือน:
1) นักเทรดที่เลือกตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏในหน้าก๊อปปี้เทรด รายชื่อผู้ติดตาม หรือรายชื่อนักเทรดสูงสุด อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ยังสามารถค้นหาข้อมูลเหล่านี้ได้
2) เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับเชิญเท่านั้นที่สามารถติดตามการเทรดของนักเทรดได้ ผู้ใช้ที่ค้นหาผู้ค้าผ่านการค้นหาจะยังคงต้องป้อนรหัสอ้างอิงที่ถูกต้องเพื่อก๊อปปี้เทรด
3) หากผู้ค้ามีผู้ติดตามอยู่แล้ว พวกเขาจะต้องยกเลิกก่อนที่จะสลับเป็นโหมดส่วนตัว ไม่สามารถสลับได้หากมีผู้ติดตามที่ใช้งานอยู่
4) หลังจากสลับระหว่างโหมดสาธารณะและส่วนตัวแล้ว จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพิ่มเติมได้ในช่วงที่เหลือของวัน
เมื่อตั้งค่าโหมดส่วนตัวแล้ว ผู้ค้าสามารถไปที่หน้าผู้ติดตามของฉันและคลิกเชิญทันที
ในหน้าคำเชิญส่วนตัว ให้คลิกสร้างลิงก์ กรอกข้อความคำเชิญและจำนวนคำเชิญ เลือกขอบเขตคำเชิญ แล้วคลิกยืนยันเพื่อสร้างลิงก์คำเชิญพิเศษของคุณ ผู้ใช้ที่ได้รับคำเชิญสามารถติดตามคุณและเริ่มก๊อปปี้เทรดได้ผ่านลิงก์นี้
ในหน้าการลีดเทรดของฉัน คลิกตั้งค่า คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติการเทรดนำ อนุญาตหรือจำกัดผู้ติดตาม เปิดใช้งานตัวเลือกให้เฉพาะผู้ใช้ที่อ้างอิงเท่านั้นที่จะติดตาม และทำให้บันทึกประวัติตำแหน่งมองเห็นได้เฉพาะผู้ติดตามเท่านั้น คุณยังสามารถตั้งค่าอวาตาร์ คัดลอกคู่การเทรด ชื่อเล่น และประวัติส่วนตัวของคุณได้ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกส่งเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง
คำอธิบายคำศัพท์สำคัญ:
ลีดเทรด: เมื่อเปิดใช้งาน ผู้ติดตามของคุณจะสามารถติดตามการเทรดของคุณได้
อนุญาตให้ติดตาม: การปิดตัวเลือกนี้หมายความว่าผู้ใช้ใหม่ไม่สามารถติดตามคุณได้ แต่การเปิดตัวเลือกนี้จะทำให้ผู้ใช้ใหม่สามารถติดตามได้
เฉพาะผู้ถูกแนะนำของฉันเท่านั้นที่สามารถติดตามได้: เมื่อปิดใช้งานแล้ว ผู้ใช้ทุกคนจะสามารถติดตามคุณได้ เมื่อเปิดใช้งาน เฉพาะผู้ใช้ที่คุณเชิญเท่านั้นที่สามารถติดตามได้
เฉพาะผู้ติดตามเท่านั้นที่สามารถดูประวัติโพสิชันได้: เมื่อเปิดใช้งาน เฉพาะผู้ติดตามเท่านั้นที่สามารถดูบันทึกตำแหน่งปัจจุบันและประวัติของคุณได้
โปรดทราบว่าขณะนี้ฟีเจอร์การก๊อปปี้เทรดรองรับเฉพาะ USDT-M Futures ในโหมดป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น อัตราเลเวอเรจสูงสุดที่อนุญาตจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคู่การเทรดฟิวเจอร์ส โปรดดูข้อมูลที่แสดงในหน้าเพื่อดูรายละเอียดที่ชัดเจน
เมื่อคุณตั้งค่ารายละเอียดการก๊อปปี้เทรดเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิกปุ่มเริ่มการเทรดบนเพจ ป๊อปอัปเงื่อนไขการเทรดลีดที่ถูกต้องจะปรากฏขึ้น โดยที่คุณสามารถดูคู่การเทรดลีดปัจจุบันของคุณและดูจำนวนการเทรดลีดที่เหลือที่มีอยู่ โปรดทราบว่าอิควิตี้ในบัญชีฟิวเจอร์สของคุณจะต้องไม่น้อยกว่า 50.00 USDT หลังจากยืนยันทุกอย่างถูกต้องแล้ว คลิกยืนยัน เพื่อไปยังหน้าการเทรดฟิวเจอร์ส
หากคุณเลือกไม่แสดงอีก ป๊อปอัปเงื่อนไขการลีดเทรดที่ถูกต้องจะไม่ปรากฏอีกต่อไปในครั้งถัดไปที่คุณคลิกเริ่มการเทรด แต่คุณจะถูกนำไปยังหน้าการเทรดฟิวเจอร์สโดยตรง
เปิดตำแหน่งบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สโดยอิงตามคู่การเทรดที่คุณตั้งค่า เช่น BTCUSDT เมื่อเปิดตำแหน่งแล้ว ให้กลับไปที่หน้าการลีดเทรดของฉัน ภายในส่วนสถิติการลีดเทรด ภายใต้ปัจจุบัน คุณจะสามารถดูคำสั่งซื้อที่สร้างขึ้นใหม่ได้
คลิกปิด และทั้งตำแหน่งของคุณและตำแหน่งของผู้ติดตามของคุณจะถูกปิดที่ราคาตลาด ทำให้การก๊อปปี้เทรดเสร็จสมบูรณ์ หากนักเทรดปิดตำแหน่งบางส่วน การก๊อปปี้เทรดของผู้ติดตามที่เกี่ยวข้องก็จะถูกปิดบางส่วนเช่นกันตามอัตราการปิดการเทรดของนักเทรด
ในหน้าการลีดเทรดของฉัน คลิกประวัติภายใต้แท็บสถิติการลีดเทรดเพื่อดูประวัติการเทรดแบบคัดลอกของคุณ
ในหน้าการลีดเทรดของฉัน คลิกผู้ติดตามของฉันเพื่อดูผู้ติดตามปัจจุบันของคุณ เวลาที่ติดตาม และมูลค่าสุทธิทั้งหมดในบัญชีการเทรดคัดลอก หากต้องการยกเว้นผู้ติดตามชั่วคราว ให้คลิกยกเว้นภายใต้การดำเนินการ โปรดทราบว่าคุณสามารถลบผู้ติดตามได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ติดตามไม่มีตำแหน่งเปิดอยู่และมีมูลค่าสุทธิรวมน้อยกว่า 5 USDT
คุณสามารถร้องขอเพิ่มจำนวนผู้ติดตามได้เมื่อจำนวนผู้ติดตามถึง 900 คน
หากคุณไม่ต้องการให้ผู้ติดตามคนใดติดตามคุณ คุณสามารถปิดใช้งานตัวเลือกอนุญาตให้ติดตามได้ในแท็บการตั้งค่า
ในหน้าการลีดเทรดของฉัน คลิกที่สถิติการแบ่งปันผลกำไร เพื่อดูรายละเอียดการแบ่งปันผลกำไรของคุณ
อัตราส่วนการแบ่งปันผลกำไร: เปอร์เซ็นต์การแบ่งปันเริ่มต้นคือ 10% คุณสามารถสมัครเพื่อแก้ไขเปอร์เซ็นต์นี้ได้ แต่คุณจะเปลี่ยนแปลงได้เพียงวันละ 1 ครั้งเท่านั้น
กระบวนการบนแอป MEXC จะคล้ายกับเวอร์ชันเว็บ เพียงเปิดแอป MEXC แตะ เพิ่มเติม → ฟิวเจอร์ส → ก๊อปปี้เทรด เพื่อเข้าสู่หน้าก๊อปปี้เทรด หลังจากสมัครเป็นนักเทรดสำเร็จแล้ว คุณก็สามารถเริ่มต้นการก๊อปปี้เทรดได้
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้แนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจลงทุนใดๆ ที่ทำโดยผู้ใช้จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับไซต์นี้