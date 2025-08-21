บทช่วยสอนการก๊อปปี้เทรดฟิวเจอร์ส MEXC (แอป)

การก๊อปปี้เทรดคือกระบวนการจำลองการซื้อขายที่ทำโดยผู้ซื้อขายรายอื่น รวมถึงการคัดลอกกิจกรรมทั้งหมดของพวกเขาด้วย ในเนื้อหาครั้งก่อน เราได้แนะนำบทช่วยสอนสำหรับการก๊อปปี้เทรดบนแพลตฟอร์มเว็บ ในบทความนี้ เราการก๊อปปี้เทรดคือกระบวนการจำลองการซื้อขายที่ทำโดยผู้ซื้อขายรายอื่น รวมถึงการคัดลอกกิจกรรมทั้งหมดของพวกเขาด้วย ในเนื้อหาครั้งก่อน เราได้แนะนำบทช่วยสอนสำหรับการก๊อปปี้เทรดบนแพลตฟอร์มเว็บ ในบทความนี้ เรา
การก๊อปปี้เทรดคือกระบวนการจำลองการซื้อขายที่ทำโดยผู้ซื้อขายรายอื่น รวมถึงการคัดลอกกิจกรรมทั้งหมดของพวกเขาด้วย ในเนื้อหาครั้งก่อน เราได้แนะนำบทช่วยสอนสำหรับการก๊อปปี้เทรดบนแพลตฟอร์มเว็บ ในบทความนี้ เราจะให้บทช่วยสอนเกี่ยวกับการก๊อปปี้เทรดสำหรับแอป MEXC

1. วิธีการก๊อปปี้เทรด


1) เปิดหน้าแรกแอป MEXC และแตะ [เพิ่มเติม]

2) เลือก [ก๊อปปี้เทรด] ภายใต้ส่วน [เทรด] เพื่อเข้าสู่หน้าก๊อปปี้เทรด

3) ในหน้าก๊อปปี้เทรด ให้เลื่อนลงมา แล้วคุณจะเห็นรายชื่อผู้ซื้อขายรายใหญ่ที่แบ่งตามอันดับโดยรวม ROI สูงสุด PNL สูงสุด เป็นต้น คุณสามารถแตะที่ [นักเทรดทั้งหมด] เพื่อดูรายชื่อผู้ซื้อขายปัจจุบันทั้งหมดได้ เลือกผู้ซื้อขายที่คุณชอบและแตะ [ก๊อปปี้เทรด] เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าพารามิเตอร์การคัดลอกการซื้อขาย


4) ในหน้าการตั้งค่าพารามิเตอร์การคัดลอกการซื้อขาย ให้เลือกคู่การคัดลอกการซื้อขายที่คุณต้องการติดตาม คุณสามารถเลือก [ทั้งหมด] เพื่อติดตามคู่ฟิวเจอร์สทั้งหมดหรือเลือกอย่างน้อยหนึ่งคู่หรือมากกว่านั้นที่จะติดตาม

5) เลื่อนลงไปด้านล่างของหน้าต่อไป แล้วคุณจะเห็นโหมดการคัดลอกการซื้อขายสามประเภทให้เลือก: [อัตราส่วนอัจฉริยะ], [จำนวนเงินคงที่] หรือ [อัตราส่วนคงที่]
  • อัตราส่วน Smart: คัดลอกการจัดสรรจำนวนเงินของผู้ซื้อขายต่อคำสั่งซื้อเพื่อเปิดตำแหน่ง
  • จำนวนคงที่: ลงทุนมาร์จิ้นจำนวนเท่ากันทุกครั้งที่คุณคัดลอกการซื้อขาย
  • อัตราส่วนคงที่: ปริมาณการสั่งซื้อสำหรับการซื้อขายแบบคัดลอกแต่ละครั้งจะเป็นจำนวนเท่าตัวของปริมาณการสั่งซื้อที่ผู้ค้าดำเนินการ

เราจะใช้อัตราส่วนอัจฉริยะ เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงวิธีการก๊อปปี้เทรด วิธีคัดลอกการซื้อขายอื่น ๆ ก็ทำงานในลักษณะเดียวกัน

6) หากต้องการดำเนินการคัดลอกการซื้อขายใดๆ จำนวนการซื้อขายคัดลอกของคุณต้องมีอย่างน้อย 30 USDT หากยอดเงินในบัญชี Spot ของคุณไม่ตรงตามข้อกำหนดนี้ คุณสามารถแตะที่ [โอนเงิน] เพื่อเติมเงินจากบัญชีฟิวเจอร์สหรือบัญชีปกติของคุณ

เมื่อมูลค่าสุทธิรวมในบัญชีก๊อปปี้เทรดของคุณถึงจำนวน Stop Loss ของบัญชีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า การก๊อปปี้เทรดของคุณจะถูกยกเลิก โพสิชันทั้งหมดจะถูกปิดที่ราคาตลาดและสินทรัพย์ที่เหลือจะถูกโอนไปยังบัญชี Spot ของคุณ เนื่องจากความผันผวนของตลาด มูลค่าสุทธิรวมจริงในบัญชีซื้อขายคัดลอก ณ เวลาที่ยกเลิกอาจแตกต่างจากค่าที่ตั้งไว้เล็กน้อย

ภายใต้ "การตั้งค่าการชำระบัญชีของผู้ซื้อขาย" คุณสามารถเลือก [ติดตามเพื่อปิด] หรือ [ไม่ติดตาม] ได้ ตัวเลือกนี้จะกำหนดว่าตำแหน่งการซื้อขายคัดลอกของคุณจะถูกปิดหรือไม่เมื่อตำแหน่งของผู้ซื้อขายถูกชำระบัญชี

ใน "การตั้งค่าเพิ่มเติม" คุณสามารถกำหนดค่า "การตั้งค่าการควบคุมความเสี่ยง" "การตั้งค่ามาร์จิ้น" และ "การตั้งค่าเลเวอเรจและการลื่นไถล"

เมื่อตั้งค่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้แตะที่ [ขั้นตอนถัดไป]

7) ตรวจสอบการตั้งค่าการคัดลอกการซื้อขายของคุณอีกครั้ง หลังจากยืนยันทุกอย่างถูกต้องแล้ว แตะ [ส่ง] เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการคัดลอกการซื้อขาย


2. การคัดเลือกนักเทรด


ในหน้า MEXC ก๊อปปี้เทรด [นักเทรดระดับท็อป] คุณจะเห็นว่ารายชื่อผู้ซื้อขายนั้นได้รับการจัดหมวดหมู่เบื้องต้นตามอันดับโดยรวม, ROI สูงสุด, PNL สูงสุด และผู้ติดตามมากที่สุด ในแผงควบคุมของผู้ซื้อขายแต่ละราย คุณสามารถดูข้อมูลในอดีตของผู้ซื้อขายรายต่างๆ ได้ รวมถึง ROI 7 วัน, PNL 7 วัน, อัตราการชนะ 7 วัน, ความถี่ในการซื้อขาย, อัตราการแบ่งปันกำไร และอื่นๆ อีกมากมาย

ในหน้า [ผู้ซื้อขายทั้งหมด] คุณสามารถจัดเรียงผู้ซื้อขายตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุน 7 วัน, ผลตอบแทนจากการลงทุนรวม, อัตราการชนะรวม ฯลฯ เพื่อเลือกผู้ซื้อขายที่คุณชอบ

หลังจากเลือกผู้ซื้อขายที่ต้องการแล้ว ให้แตะที่โปรไฟล์ของพวกเขาเพื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดผู้ซื้อขาย ในหน้ารายละเอียดผู้ค้า คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทั้งหมดสำหรับผู้ค้ารายนั้นได้ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ซื้อขายที่คุณเลือกได้จากการตรวจสอบส่วน [ผลงาน] [สถิติการลีดเทรด] และ [ผู้ติดตาม] ที่จัดทำโดย MEXC


สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าผลงานในอดีตของผู้ค้าไม่ได้รับประกันผลกำไรในอนาคต ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณจัดสรรเงินทุนสำหรับการเทรดคัดลอกของคุณอย่างชาญฉลาดและตั้งคำสั่ง TP/SL เพื่อให้แน่ใจว่าสินทรัพย์ส่วนตัวของคุณผันผวนภายในช่วงที่กำหนด

3. แก้ไข/ยกเลิก ก๊อปปี้เทรด


บนหน้าแรกของ MEXC ก๊อปปี้เทรดe แตะที่ไอคอน [>] บนบัตรโปรไฟล์ และเลือก [ก๊อปปี้เทรดของฉัน] ในหน้า "การก๊อปปี้เทรดของฉัน" เลือก [นักเทรดของฉัน] เพื่อดูการคัดลอกการซื้อขายปัจจุบันของคุณ คุณสามารถแตะที่ [เลิกติดตาม] หรือ [แก้ไข]

การแตะ [แก้ไข] จะนำคุณกลับไปยังหน้าการตั้งค่าพารามิเตอร์การคัดลอกการซื้อขาย ซึ่งคุณสามารถกำหนดค่าฟิวเจอร์สที่คุณต้องการคัดลอกการซื้อขายใหม่ และทำการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดลอกการซื้อขายและการตั้งค่าอื่นๆ คุณสามารถแตะ [เลิกติดตาม] เพื่อหยุดติดตามผู้ซื้อขายปัจจุบัน

แตะไอคอนดินสอข้างๆ จำนวนการซื้อขายคัดลอกของคุณเพื่อแก้ไข คุณสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนการคัดลอกการซื้อขายได้ แต่โปรดทราบว่าจำนวนการคัดลอกการซื้อขายขั้นต่ำคือ 30 USDT


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน แพลตฟอร์มไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

