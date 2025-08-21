MEXC Copy Trade Tutorial (เว็บไซต์)

การซื้อขายแบบคัดลอกคือกระบวนการจำลองการซื้อขายที่นักเทรดรายอื่นทำไว้ รวมถึงการดำเนินการทั้งหมดของพวกเขาด้วย ในบทความนี้ เราจะสาธิตกระบวนการคัดลอกการซื้อขายโดยใช้เว็บไซต์
เปิดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC และเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ ที่ด้านบน คลิก [Futures] และเลือก [Copy Trade] เพื่อเข้าสู่หน้า MEXC Copy Trade
ในหน้าก๊อปปี้เทรด ให้เลื่อนลงมาเพื่อดูนักเทรดยรายใหญ่ที่จัดเรียงตามหมวดหมู่ เช่น อันดับโดยรวม ROI สูงสุด และ PNL สูงสุด คุณสามารถคลิกที่ [ผู้ซื้อขายทั้งหมด] เพื่อดูรายชื่อผู้ซื้อขายปัจจุบันทั้งหมดได้ เลือกผู้ซื้อขายที่คุณต้องการและคลิก [คัดลอกการซื้อขาย] เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าพารามิเตอร์คัดลอกการซื้อขาย
ที่ด้านซ้ายของหน้าการตั้งค่าพารามิเตอร์การคัดลอกการซื้อขาย ให้เลือกคู่ฟิวเจอร์สที่คุณสนใจจะคัดลอกการซื้อขาย คุณสามารถเลือก "ทั้งหมด" เพื่อเลือกคู่ฟิวเจอร์สทั้งหมดหรือเลือกคู่ฟิวเจอร์สหนึ่งคู่หรือมากกว่าเพื่อคัดลอก
ทางด้านขวาของหน้าการตั้งค่าพารามิเตอร์การคัดลอกการซื้อขาย คุณสามารถเลือกจากวิธีการซื้อขายแบบคัดลอกสามวิธี ได้แก่ [อัตราส่วนอัจฉริยะ], [จำนวนคงที่] และ [อัตราส่วนคงที่]
อัตราส่วน Smart: คัดลอกการจัดสรรจำนวนเงินของผู้ซื้อขายต่อคำสั่งซื้อเพื่อเปิดตำแหน่ง
จำนวนคงที่: ลงทุนมาร์จิ้นจำนวนเท่ากันทุกครั้งที่คุณคัดลอกการซื้อขาย
อัตราส่วนคงที่: ปริมาณการสั่งซื้อสำหรับการซื้อขายแบบคัดลอกแต่ละครั้งจะเป็นจำนวนเท่าตัวของปริมาณการสั่งซื้อที่ผู้ค้าดำเนินการ
เราจะสาธิตกระบวนการคัดลอกการซื้อขายโดยใช้วิธี Smart Ratio เป็นตัวอย่าง วิธีคัดลอกการซื้อขายอื่น ๆ ก็ทำงานในลักษณะเดียวกัน
หากต้องการดำเนินการคัดลอกการซื้อขายใดๆ จำนวนการซื้อขายคัดลอกของคุณต้องมีอย่างน้อย 30 USDT หากยอดเงินในบัญชี Spot ของคุณไม่ตรงตามข้อกำหนดนี้ คุณสามารถคลิก [โอนเงิน] เพื่อเติมเงินจากบัญชีฟิวเจอร์สหรือบัญชีปกติของคุณ
เมื่อมูลค่าสุทธิรวมในบัญชีก๊อปปี้เทรดของคุณถึงจำนวน Stop Loss ของบัญชีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า การก๊อปปี้เทรดของคุณจะถูกยกเลิก โพสิชันทั้งหมดจะถูกปิดที่ราคาตลาดและสินทรัพย์ที่เหลือจะถูกโอนไปยังบัญชี Spot ของคุณ เนื่องจากความผันผวนของตลาด มูลค่าสุทธิรวมจริงในบัญชีก๊อปปี้เทรด ณ เวลาที่ยกเลิกอาจแตกต่างจากค่าที่ตั้งไว้เล็กน้อย
ภายใต้ "การตั้งค่าการชำระบัญชีของผู้ซื้อขาย" คุณสามารถเลือก [ติดตามเพื่อปิด] หรือ [ไม่ติดตาม] ได้ ตัวเลือกนี้จะกำหนดว่าตำแหน่งการซื้อขายคัดลอกของคุณจะถูกปิดหรือไม่เมื่อตำแหน่งของผู้ซื้อขายถูกชำระบัญชี
ภายใต้ "การตั้งค่าเพิ่มเติม" คุณสามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์เพิ่มเติม รวมถึงการควบคุมความเสี่ยง มาร์จิ้น เลเวอเรจ และการตั้งค่าสลิปเพจ
เมื่อกำหนดค่าการตั้งค่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว คลิก [ขั้นตอนถัดไป]
ตรวจสอบการตั้งค่าการคัดลอกการซื้อขายของคุณ และเมื่อได้รับการยืนยันแล้ว คลิก [ส่ง] เพื่อดำเนินการคัดลอกการซื้อขายให้เสร็จสมบูรณ์
ในหน้า [นักเทรดระดับท๊อป] ของ MEXC Copy Trade คุณจะเห็นรายชื่อผู้ซื้อขายที่จัดหมวดหมู่เบื้องต้นตามอันดับโดยรวม, ROI สูงสุด, PNL สูงสุด และผู้ติดตามมากที่สุด บนแผงควบคุมของผู้ซื้อขาย คุณสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ซื้อขายแต่ละราย รวมถึง ROI 7 วัน, PNL 7 วัน, อัตราการชนะ 7 วัน, ความถี่ในการซื้อขาย, อัตราการแบ่งปันผลกำไร และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสามารถเลือกแท็บ [นักเทรดทั้งหมด] ได้อีกด้วย ในหน้า MEXC Copy Trade คุณสามารถจัดเรียงผู้ซื้อขายตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น PNL 7 วัน, ROI รวม, อัตราการชนะรวม และอื่นๆ เพื่อค้นหาผู้ซื้อขายที่คุณชอบ
บนบัตรโปรไฟล์ของผู้ซื้อขาย คุณยังสามารถดูข้อมูลการซื้อขายในอดีตและคำสำคัญของพวกเขาได้ คุณสามารถอ้างอิงจุดข้อมูลเหล่านี้ได้เมื่อเลือกผู้ค้า
โปรดทราบว่าผลงานในอดีตของผู้ซื้อขายไม่ได้รับประกันผลกำไรในอนาคต ดังนั้นจึงขอแนะนำให้จัดสรรจำนวนการซื้อขายคัดลอกของคุณอย่างชาญฉลาด ตั้งค่า TP/SL และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพย์สินส่วนตัวของคุณยังอยู่ในช่วงความผันผวนที่ควบคุมได้
ในหน้า MEXC Copy Trade คลิก [>] บนบัตรนักเทรด
ในส่วนการคัดลอกการซื้อขายของฉัน คลิกที่ [ผู้ซื้อขายของฉัน] เพื่อดูการคัดลอกการซื้อขายปัจจุบันกับผู้ซื้อขายที่คุณกำลังติดตาม คุณสามารถคลิก [เลิกติดตาม] หรือ [แก้ไข] ได้
การคลิก [แก้ไข] จะนำคุณกลับไปยังหน้าการตั้งค่าพารามิเตอร์การคัดลอกการซื้อขาย ซึ่งคุณสามารถกำหนดค่าฟิวเจอร์สที่คุณต้องการคัดลอกการซื้อขายใหม่ และทำการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดลอกการซื้อขายและการตั้งค่าอื่นๆ คุณสามารถคลิก [เลิกติดตาม] เพื่อหยุดติดตามผู้ซื้อขายปัจจุบันได้
โดยการคลิกไอคอนดินสอในคอลัมน์จำนวนการคัดลอกการซื้อขาย คุณสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนการคัดลอกการซื้อขายได้ โปรดทราบว่าจำนวนการคัดลอกการซื้อขายขั้นต่ำคือ 30 USDT
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน แพลตฟอร์มไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้