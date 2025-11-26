Kaj je QTC

Tokenomika Qubitcoin (QTC) Odkrijte ključne vpoglede v Qubitcoin (QTC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Qubitcoin (QTC) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Qubitcoin (QTC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 3.99M $ 3.99M $ 3.99M Skupna ponudba: $ 2.31M $ 2.31M $ 2.31M Razpoložljivi obtok: $ 2.31M $ 2.31M $ 2.31M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 3.99M $ 3.99M $ 3.99M Najvišja vrednost vseh časov: $ 8.77 $ 8.77 $ 8.77 Najnižja vrednost vseh časov: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Trenutna cena: $ 1.77 $ 1.77 $ 1.77 Preberite več o ceni Qubitcoin (QTC) Kupite QTC zdaj!

Informacije o Qubitcoin (QTC) Uradna spletna stran: https://superquantum.io/qubitcoin

Tokenomika Qubitcoin (QTC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Qubitcoin (QTC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov QTC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov QTC. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko QTC, raziščite ceno žetona QTC v živo!

Napoved cene QTC Želite vedeti, v katero smer se bo gibal QTC? Naša stran za napovedovanje cen QTC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona QTC zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!