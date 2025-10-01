Tokenomika HAI (HAI)

Tokenomika HAI (HAI)

Odkrijte ključne vpoglede v HAI (HAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:17:35 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen HAI (HAI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za HAI (HAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 5.98M
Skupna ponudba:
$ 958.34M
Razpoložljivi obtok:
$ 833.34M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 7.18M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.4813
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000048907555818186
Trenutna cena:
$ 0.007177
Informacije o HAI (HAI)

Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services.

Uradna spletna stran:
https://hacken.ai
Bela knjiga:
https://hacken.ai/tokenomics.pdf
Raziskovalec blokov:
https://vechainstats.com/account/0xacc280010b2ee0efc770bce34774376656d8ce14

Tokenomika HAI (HAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike HAI (HAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov HAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HAI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HAI, raziščite ceno žetona HAI v živo!

Kako kupiti HAI

Želite v svoj portfelj dodati HAI (HAI)? MEXC podpira različne načine nakupa HAI, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen HAI (HAI)

Analiza zgodovine cen HAI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene HAI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HAI? Naša stran za napovedovanje cen HAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

