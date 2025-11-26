Odkrijte ključne vpoglede v Amazon.com xStock (AMZNX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Amazon.com xStock (AMZNX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AMZNX, raziščite ceno žetona AMZNX v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov AMZNX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Amazon.com xStock (AMZNX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AMZNX? Naša stran za napovedovanje cen AMZNX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen AMZNX pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Želite v svoj portfelj dodati Amazon.com xStock (AMZNX)? MEXC podpira različne načine nakupa AMZNX, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.