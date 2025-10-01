Tokenomika DOGE (DOGE)
Tokenomika in analiza cen DOGE (DOGE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DOGE (DOGE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o DOGE (DOGE)
Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.
Poglobljena struktura žetona DOGE (DOGE)
Poglobite se v način izdaje, dodeljevanja in odklepanja žetonov DOGE. Ta razdelek izpostavlja ključne vidike ekonomske strukture žetona: uporabnost, spodbude in časovno razporejanje.
Dogecoin (DOGE) is a unique cryptocurrency with a straightforward and transparent token economic model. Below is a comprehensive analysis of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Proof-of-Work (PoW) Mining:
Dogecoin is issued exclusively through PoW mining. Miners validate transactions and add new blocks to the blockchain, receiving newly minted DOGE as a reward.
- Block Reward:
The block reward is permanently fixed at 10,000 DOGE per block. Blocks are produced approximately every minute.
- Inflationary Supply:
There is no maximum cap on the total supply of DOGE. Instead, Dogecoin has a fixed annual issuance of 5 billion coins, which causes the inflation rate to decrease over time as the total supply grows. This design is intended to encourage spending and utility rather than hoarding.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Mechanism/Details
|Initial Distribution
|100% distributed via PoW mining; no pre-mine, ICO, or team allocation
|Ongoing Distribution
|All new DOGE is distributed to miners as block rewards and transaction fees
|Team/Advisor Allocation
|None; no tokens reserved for founders, team, or advisors
|Centralized Holdings
|As of May 2024, the top 10 addresses hold ~45% of supply; top 1% hold >95%
- No Centralized Allocation:
There were no tokens allocated to the project team, advisors, or through private sales. All DOGE in circulation has been or will be earned by miners.
Usage and Incentive Mechanism
-
Primary Uses:
- Peer-to-peer payments and value transfer
- Tipping and microtransactions, especially in online communities
- Payment for goods and services (adopted by some merchants and platforms)
- Settlement of network transaction fees
- Rewarding miners for securing the network
-
Incentives:
- Miners are incentivized by the fixed block reward and transaction fees.
- The inflationary model ensures ongoing miner participation and network security.
Locking and Unlocking Mechanism
- Locking Mechanism:
Dogecoin does not implement any token locking or vesting mechanisms. All mined DOGE is immediately liquid and transferable.
- Unlocking Time:
Not applicable, as there are no locked or vested tokens in the Dogecoin ecosystem.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Fixed 10,000 DOGE per block (PoW mining), ~1 block/minute, ~5B DOGE/year
|Allocation
|100% to miners; no pre-mine, ICO, or team allocation
|Usage
|Payments, tipping, transaction fees, miner rewards
|Incentives
|Miner block rewards and transaction fees
|Locking/Unlocking
|None; all DOGE is immediately liquid upon mining
|Supply Cap
|None; inflationary with diminishing rate as supply grows
Additional Insights
- Concentration Risk:
Dogecoin’s supply is highly concentrated, with the top 1% of addresses holding over 95% of the circulating supply as of 2022. This centralization poses risks related to market manipulation and large sell-offs.
- No Token Unlocks:
There are no scheduled or historical token unlocks, vesting schedules, or lockups in Dogecoin’s design.
- Network Security:
The perpetual issuance is intended to maintain miner incentives and network security, unlike capped-supply coins that may face security challenges as block rewards diminish.
References
- For more on Dogecoin’s inflation and supply: Dogecoin Inflation - Dogepedia
- For a discussion on supply cap: Can you put a cap on Dogecoin? - Dogepedia
Dogecoin’s token economics are simple, transparent, and designed to promote utility and ongoing network security, with no complex vesting, locking, or allocation schemes.
Tokenomika DOGE (DOGE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike DOGE (DOGE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DOGE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DOGE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko DOGE, raziščite ceno žetona DOGE v živo!
Kako kupiti DOGE
Želite v svoj portfelj dodati DOGE (DOGE)? MEXC podpira različne načine nakupa DOGE, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.
Zgodovina cen DOGE (DOGE)
Analiza zgodovine cen DOGE pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene DOGE
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DOGE? Naša stran za napovedovanje cen DOGE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti
Kupite DOGE (DOGE)
Znesek
1 DOGE = 0.24426 USD