Na podlagi vaše napovedi bi lahko Amazon.com xStock zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 245.27.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Amazon.com xStock zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 257.5335.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena AMZNX za leto 2027 $ 270.4101 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena AMZNX za leto 2028 $ 283.9306 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AMZNX v letu 2029 $ 298.1272 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AMZNX v letu 2030 $ 313.0335 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Amazon.com xStock lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 509.8987.

Leta 2050 bi se cena Amazon.com xStock lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 830.5712.