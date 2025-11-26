Odkrijte ključne vpoglede v UCN (UCN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za UCN (UCN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

UCHAIN is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the UCN coin. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, its own marketplaces and more. Uchain's mission is to create a flawless cryptocurrency product to transform the way people interact with cryptocurrency around the world and provide them with instant cross-border payments in crypto.

UCHAIN is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the UCN coin. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, its own marketplaces and more. Uchain's mission is to create a flawless cryptocurrency product to transform the way people interact with cryptocurrency around the world and provide them with instant cross-border payments in crypto.

Zdaj, ko razumete tokenomiko UCN, raziščite ceno žetona UCN v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov UCN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike UCN (UCN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal UCN? Naša stran za napovedovanje cen UCN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen UCN pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Želite v svoj portfelj dodati UCN (UCN)? MEXC podpira različne načine nakupa UCN, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.