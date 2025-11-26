Odkrijte ključne vpoglede v DGGO (DGGO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DGGO (DGGO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Dango Planet is a BNBChain-based, AI-driven cross-chain swap platform — starting with BRC20 on Bitcoin and scaling to EVM chains, Solana, Sui, and eventually every network. Issue a natural-language command to our LLM-powered AI Agent, and it will execute the swap, optimize the trading route and gas fees, and deliver real-time buy/hold/sell signals. Key Features: AI Agent & LLM Integration, Cross-Chain Bridge & Routing, Route & Gas Optimization, Real-Time Trading Signals, Enterprise-Grade Security.

Dango Planet is a BNBChain-based, AI-driven cross-chain swap platform — starting with BRC20 on Bitcoin and scaling to EVM chains, Solana, Sui, and eventually every network. Issue a natural-language command to our LLM-powered AI Agent, and it will execute the swap, optimize the trading route and gas fees, and deliver real-time buy/hold/sell signals. Key Features: AI Agent & LLM Integration, Cross-Chain Bridge & Routing, Route & Gas Optimization, Real-Time Trading Signals, Enterprise-Grade Security.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DGGO, raziščite ceno žetona DGGO v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov DGGO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike DGGO (DGGO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DGGO? Naša stran za napovedovanje cen DGGO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen DGGO pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Želite v svoj portfelj dodati DGGO (DGGO)? MEXC podpira različne načine nakupa DGGO, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.