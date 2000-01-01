Točke pred uvrstitvijo na trg se nanašajo na posebno vrsto trgovanja pred trgovanjem, pri katerem projektna skupina še ni dokončala tokenomike, kot so največja ponudba in druge podrobnosti. S temi žetoni se sprva trguje v obliki točk na podlagi vnaprej določene največje ponudbe. Ko bo projektna ekipa uradno razkrila tokenomiko, bo platforma sorazmerno prilagodila količino in ceno vaših izpolnjenih naročil glede na dejansko največjo ponudbo, hkrati pa bo zagotovila, da bo skupni znesek naročila ostal nespremenjen. Prilagojena naročila lahko nato pregledate v uradnem projektu predprodaje in se pripravite na poravnavo.