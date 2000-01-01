Kako izvesti trgovanje v predprodaji?

1
Ustvarite naročilo
Izberite želeni žeton, kliknite [Ustvari naročilo] in izberite zavihek [Buy]. Nato vnesite količino in ceno za oddajo nakupnega naročila.
2
Uskladite naročila
Počakajte, da se najde prodajalec, ki se ujema z vašim naročilom. Ko prodajalec sprejme vaše naročilo, preprosto počakajte, da prejmete svoje žetone ob času poravnave.
3
Poravnava naročila
Prejeli boste žetone od prodajalca ob času poravnave. V nasprotnem primeru bo platforma vrnila znesek vašega naročila in zagotovila ustrezno nadomestilo.
1
Izberite naročilo
Iščite obstoječo prodajno naročilo v predprodaji MEXC, ki ustreza vaši želeni ceni in količini žetonov.
2
Uskladite naročila
Skrbno preverite količino in ceno, nato kliknite [Kupi] in potrdite svojo nakup.
3
Poravnava naročila
Če prodajalec v predvidenem času zaključi poravnavo, boste prejeli žetone, ki ste jih kupili. V nasprotnem primeru bo platforma vrnila znesek vašega naročila in zagotovila ustrezno nadomestilo.
1
Ustvarite naročilo
Izberite želeni žeton, kliknite [Ustvari naročilo] in izberite zavihek [Prodaj]. Nato vnesite količino in ceno za oddajo prodajnega naročila. Oddajte naročilo in plačajte ustrezen znesek (vključno z zavarovanjem).
2
Uskladite naročila
Počakajte, da se najde kupec, ki se ujema z vašim naročilom. Ko kupec sprejme vaše naročilo, bodite pripravljeni dostaviti žetone v obdobju poravnave.
3
Poravnava naročila
Poskrbite, da ima vaš račun Spot dovolj žetonov za dostavo pred časom poravnave. Drugače bo vaše zavarovanje zaplenjeno.
1
Izberite naročilo
Poiščite obstoječo nakupno naročilo na predprodaji MEXC, ki ustreza vaši želeni ceni in količini žetonov.
2
Uskladite naročila
Preverite količino in ceno skrbno, nato kliknite [Prodaj] in potrdite svojo prodajo, da plačate ustrezen znesek (vključno z zavarovanjem).
3
Poravnava naročila
Poskrbite, da ima vaš račun Spot dovolj žetonov za dostavo pred časom poravnave. Drugače bo vaše zavarovanje zaplenjeno.

POGOSTA VPRAŠANJA

Kaj je trgovanje v predprodaji?

Trgovanje v predprodaji na MEXC je posebna storitev na prostem trgu (OTC). Omogoča vlagateljem, da trgujejo z novimi kripto žetoni, preden so uradno kotirani na borzi. Kupci in prodajalci lahko uskladijo svoja trgovanja z izbiro želenih cen in volumna. To zagotavlja zgodnjim vlagateljem prednost.