Ripple je osnovna valuta omrežja Ripple, ki kroži po celotnem omrežju Ripple. Skupna dobava znaša 100 milijard, postopoma se zmanjšuje s povečanjem števila transakcij. Delujoče podjetje Ripple je Ripple Labs (prej OpenCoin). Valuta Ripple je edina skupna valuta v sistemu Ripple. Razlikuje se od drugih valut v sistemu. Na primer, CNY in USD se ne moreta izplačati na vseh prehodih. Drugače povedano, CNY, ki ga izda prehod A, se lahko izplača le na prehodu A, ne pa na prehodu B. Drugače je treba konvertirati v CNY prehoda B prek naročila sistema Ripple. Vendar Ripple sploh nima teh omejitev. Je univerzalen v sistemu Ripple. Ripple (XRP), enako kot Bitcoin, je digitalna valuta, zgrajena na matematiki in kriptografiji. Vendar se razlikuje od Bitcoina, ki ga ne uporabljamo, saj XRP v sistemu Ripple opravlja vlogo povezave in zagotavlja varnostno funkcijo. Zagotavljanje varnosti je nujno, zahteva, da mora prehod, ki sodeluje v tem protokolu, imeti majhno količino XRP.

