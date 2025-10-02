Tokenomika XRP (XRP)
Tokenomika in analiza cen XRP (XRP)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za XRP (XRP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o XRP (XRP)
Ripple je osnovna valuta omrežja Ripple, ki kroži po celotnem omrežju Ripple. Skupna dobava znaša 100 milijard, postopoma se zmanjšuje s povečanjem števila transakcij. Delujoče podjetje Ripple je Ripple Labs (prej OpenCoin). Valuta Ripple je edina skupna valuta v sistemu Ripple. Razlikuje se od drugih valut v sistemu. Na primer, CNY in USD se ne moreta izplačati na vseh prehodih. Drugače povedano, CNY, ki ga izda prehod A, se lahko izplača le na prehodu A, ne pa na prehodu B. Drugače je treba konvertirati v CNY prehoda B prek naročila sistema Ripple. Vendar Ripple sploh nima teh omejitev. Je univerzalen v sistemu Ripple. Ripple (XRP), enako kot Bitcoin, je digitalna valuta, zgrajena na matematiki in kriptografiji. Vendar se razlikuje od Bitcoina, ki ga ne uporabljamo, saj XRP v sistemu Ripple opravlja vlogo povezave in zagotavlja varnostno funkcijo. Zagotavljanje varnosti je nujno, zahteva, da mora prehod, ki sodeluje v tem protokolu, imeti majhno količino XRP.
Poglobljena struktura žetona XRP (XRP)
Poglobite se v način izdaje, dodeljevanja in odklepanja žetonov XRP. Ta razdelek izpostavlja ključne vidike ekonomske strukture žetona: uporabnost, spodbude in časovno razporejanje.
Overview
XRP is the native token of the XRP Ledger (XRPL), a blockchain protocol designed for fast, energy-efficient cross-border payments and digital asset management. The token economics of XRP are defined by its unique issuance, allocation, usage, incentive, and locking mechanisms, as well as a transparent unlocking schedule.
Issuance Mechanism
- Fixed Supply: XRP was created with a fixed total supply of 100 billion tokens at the inception of the XRPL in June 2012. No new XRP will ever be created, making it a deflationary asset over time due to its burn mechanism.
- Consensus Model: The XRPL uses a consensus protocol based on Byzantine Fault Tolerance, not Proof-of-Work or Proof-of-Stake, so there is no mining or staking-based issuance.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Description
|Amount (XRP)
|% of Total Supply
|Unlock Mechanism
|Unlock Start
|Unlock Frequency
|Founders
|Chris Larsen (9.5B), Jed McCaleb (9.5B), Arthur Britto (1B)
|20,000,000,000
|20%
|Instant
|2012-06-01
|One-time
|Ripple (initial)
|Allocated to Ripple Labs for ecosystem and company use
|24,800,000,000
|24.8%
|Instant
|2012-06-01
|One-time
|Ripple (escrow)
|Placed in escrow in Dec 2017, released monthly
|55,000,000,000
|55%
|Monthly
|2017-12-01
|1B/month
|Airdrop
|Distributed to early users
|200,000,000
|0.2%
|Instant
|2012-06-01
|One-time
- Founders: 20% of the supply was allocated to the three founders, with instant unlock at network launch.
- Ripple Labs: 80% of the supply was allocated to Ripple Labs, with 55 billion XRP placed in escrow in December 2017. The remaining 24.8 billion XRP was distributed, sold, or held by Ripple.
- Airdrop: 0.2% was distributed via airdrop at launch.
Usage and Incentive Mechanism
- Transaction Fees: All transactions on the XRPL require a small fee paid in XRP. These fees are burned, reducing the total supply over time.
- Reserves: Accounts must hold a minimum of 10 XRP to interact with the network, with additional reserves required for certain features (e.g., trust lines).
- Escrow and Payment Channels: The XRPL supports conditional payments (escrow) and payment channels for asynchronous, near-instant transactions.
- No Staking Rewards: XRP holders and network participants do not earn rewards, fees, or additional tokens simply by holding or using XRP.
- Acquisition: XRP can be acquired via centralized exchanges; there was no ICO or public sale.
Locking Mechanism
- Escrow Contracts: In December 2017, Ripple Labs locked 55 billion XRP in on-chain escrow contracts. Each month, 1 billion XRP is released for Ripple’s use. Unused XRP is re-escrowed for future release, ensuring a predictable and gradual increase in circulating supply.
- User Escrow: The XRPL allows any user to lock XRP in escrow, releasing it only when specific conditions are met.
Unlocking Time
- Ripple Escrow Unlocks: 1 billion XRP is unlocked each month for Ripple’s use. Any unused XRP is returned to escrow and scheduled for release in the next available month without a scheduled unlock.
- Founders and Airdrop: These allocations were unlocked instantly at network launch in June 2012.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|100B XRP created at genesis; no further issuance
|Allocation
|20% founders (instant), 80% Ripple (24.8% instant, 55% escrowed), 0.2% airdrop
|Usage
|Transaction fees (burned), network reserves, escrow, payment channels, no staking rewards
|Incentives
|No direct incentives for holding or using XRP
|Locking
|55B XRP in Ripple escrow (monthly unlocks), user-initiated escrow available
|Unlocking
|1B XRP/month from Ripple escrow since Dec 2017; instant for founders/airdrop
Additional Notes
- Deflationary Pressure: The burn mechanism for transaction fees means the total supply of XRP will decrease over time.
- Market Impact: The structured monthly unlock from escrow is designed to prevent sudden large increases in circulating supply, supporting market stability.
- Ecosystem Grants: Ripple Labs has used part of its allocation to fund ecosystem development, including grants to projects building on XRPL.
This comprehensive structure ensures transparency, gradual supply release, and a focus on long-term ecosystem growth, while minimizing risks of sudden market shocks or inflation.
Tokenomika XRP (XRP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike XRP (XRP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov XRP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov XRP.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko XRP, raziščite ceno žetona XRP v živo!
