Tokenomika SQUADBOOM (SBM)

Tokenomika SQUADBOOM (SBM)

Odkrijte ključne vpoglede v SQUADBOOM (SBM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 14:24:21 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen SQUADBOOM (SBM)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SQUADBOOM (SBM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
--
----
Skupna ponudba:
$ 100.00T
$ 100.00T$ 100.00T
Razpoložljivi obtok:
--
----
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 75.00K
$ 75.00K$ 75.00K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 2.412
$ 2.412$ 2.412
Najnižja vrednost vseh časov:
--
----
Trenutna cena:
$ 0.00000000075
$ 0.00000000075$ 0.00000000075

Informacije o SQUADBOOM (SBM)

SquadBoom is a next-generation decentralized protocol designed for AI-powered content collaboration and value feedback. By introducing a closed-loop mechanism of Content Training → Insight Generation → Incentivized Distribution, SquadBoom redefines the value relationship between users and AI models—where every post trains intelligence, and every insight earns rewards.

Uradna spletna stran:
https://www.squadboom.xyz
Bela knjiga:
https://polar-mayonnaise-d8b.notion.site/SquadBoom-WhitePaper-22b7da91c5a4801b974ad41283f332aa
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x66d25de415f41a8088b4ff28cf4ca48edf0e9b95

Tokenomika SQUADBOOM (SBM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike SQUADBOOM (SBM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SBM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SBM.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SBM, raziščite ceno žetona SBM v živo!

Kako kupiti SBM

Želite v svoj portfelj dodati SQUADBOOM (SBM)? MEXC podpira različne načine nakupa SBM, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen SQUADBOOM (SBM)

Analiza zgodovine cen SBM pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene SBM

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SBM? Naša stran za napovedovanje cen SBM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti