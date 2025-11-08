Današnja cena Amazon.com xStock

Današnja cena kriptovalute Amazon.com xStock (AMZNX) v živo je $ 243.71, s spremembo 1.49 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AMZNX v USD je $ 243.71 na AMZNX.

Kriptovaluta Amazon.com xStock je trenutno na #1843. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.80M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.41K AMZNX. V zadnjih 24 urah se je AMZNX trgovalo med $ 238.59 (najnižje) in $ 246 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 3,341.2964079602716, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 188.44399514803126.

V kratkoročni uspešnosti se je AMZNX premaknil -0.56% v zadnji uri in -0.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.44K.

Tržne informacije Amazon.com xStock (AMZNX)

Uvrstitev No.1843 Tržna kapitalizacija $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Volumen (24H) $ 57.44K$ 57.44K $ 57.44K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M Zaloga v obtoku 7.41K 7.41K 7.41K Največja ponudba ---- -- Skupna ponudba 15,499.33709891 15,499.33709891 15,499.33709891 Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Amazon.com xStock je $ 1.80M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 57.44K. Obstoječa ponudba AMZNX je 7.41K, skupna ponudba pa znaša 15499.33709891. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.78M.