Današnja cena kriptovalute Amazon.com xStock (AMZNX) v živo je $ 243.71, s spremembo 1.49 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AMZNX v USD je $ 243.71 na AMZNX.
Kriptovaluta Amazon.com xStock je trenutno na #1843. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.80M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.41K AMZNX. V zadnjih 24 urah se je AMZNX trgovalo med $ 238.59 (najnižje) in $ 246 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 3,341.2964079602716, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 188.44399514803126.
V kratkoročni uspešnosti se je AMZNX premaknil -0.56% v zadnji uri in -0.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.44K.
Tržne informacije Amazon.com xStock (AMZNX)
No.1843
$ 1.80M
$ 57.44K
$ 3.78M
7.41K
--
15,499.33709891
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Amazon.com xStock je $ 1.80M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 57.44K. Obstoječa ponudba AMZNX je 7.41K, skupna ponudba pa znaša 15499.33709891. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.78M.
Zgodovina cene Amazon.com xStock, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 238.59
24H Nizka
$ 246
24H Visoka
$ 238.59
$ 246
$ 3,341.2964079602716
$ 188.44399514803126
-0.56%
+1.49%
-0.02%
-0.02%
Zgodovina cen Amazon.com xStock (AMZNX) v USD
Sledite spremembam cen Amazon.com xStock za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +3.5771
+1.49%
30 dni
$ +19.66
+8.77%
60 dni
$ +7.89
+3.34%
90 dni
$ +20.01
+8.94%
Današnja sprememba cene Amazon.com xStock
Danes je AMZNX zabeležil spremembo $ +3.5771 (+1.49%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Amazon.com xStock
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +19.66 (+8.77%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Amazon.com xStock
Če pogled razširimo na 60 dni, se je AMZNX spremenil za $ +7.89 (+3.34%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Amazon.com xStock
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +20.01 (+8.94%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Amazon.com xStock (AMZNX) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Amazon.com xStock
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Amazon.com xStock, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Amazon.com xStock?
Amazon.com xStock (AMZNX) prices are influenced by several key factors:
Competitive analysis - Comparing performance against other stocks or indices.
Napoved cene za kriptovaluto Amazon.com xStock
Napoved cene Amazon.com xStock (AMZNX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AMZNX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Amazon.com xStock (AMZNX) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Amazon.com xStock lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Amazon.com xStock v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AMZNX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Amazon.com xStock.
O Amazon.com xStock
AMZNX is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. Its primary function is to facilitate and streamline digital transactions, with a particular focus on e-commerce and online retail. AMZNX uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is designed to prevent inflation and maintain the asset's value. In the broader cryptocurrency ecosystem, AMZNX is often used as a medium of exchange for goods and services, especially within the online retail sector. It is also commonly used for peer-to-peer transactions, due to its fast transaction speeds and low fees.
AMZNX is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. Its primary function is to facilitate and streamline digital transactions, with a particular focus on e-commerce and online retail. AMZNX uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is designed to prevent inflation and maintain the asset's value. In the broader cryptocurrency ecosystem, AMZNX is often used as a medium of exchange for goods and services, especially within the online retail sector. It is also commonly used for peer-to-peer transactions, due to its fast transaction speeds and low fees.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Amazon.com xStock
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Amazon.com xStock? Nakup AMZNX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Amazon.com xStock. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Amazon.com xStock (AMZNX).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 7.41K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Amazon.com xStock bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Amazon.com xStock
Z lastništvom kriptovalute Amazon.com xStock se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Amazon.com xStock (AMZNX) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Amazon.com xStock Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Amazon.com xStock razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Amazon.com xStock
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Amazon.com xStock?
Če bi kriptovaluta Amazon.com xStock rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Amazon.com xStock.
Koliko je kriptovaluta Amazon.com xStock vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Amazon.com xStock je $ 243.71. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Amazon.com xStock še vedno dobra naložba?
Amazon.com xStock ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v AMZNX, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Amazon.com xStock?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Amazon.com xStock v vrednosti $ 57.44K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Amazon.com xStock?
Cena kriptovalute AMZNX se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Amazon.com xStock v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena AMZNX.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Amazon.com xStock?
Na ceno AMZNX vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,362.53
+1.55%
ETH
3,452.37
+4.69%
SOL
161.2
+3.72%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1127
+1.83%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za AMZNX na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par AMZNX/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Amazon.com xStock gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Amazon.com xStock letos rasla?
Cena kriptovalute Amazon.com xStock bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Amazon.com xStock (AMZNX).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:01:11 (UTC+8)
