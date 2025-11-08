BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Amazon.com xStock v živo je 243.71 USD. Tržna kapitalizacija AMZNX je 1,804,683.0801266331 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AMZNX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Amazon.com xStock Logotip

Cena Amazon.com xStock(AMZNX)

Cena 1 AMZNX v USD v živo:

+1.49%1D
USD
Amazon.com xStock (AMZNX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:01:11 (UTC+8)

Današnja cena Amazon.com xStock

Današnja cena kriptovalute Amazon.com xStock (AMZNX) v živo je $ 243.71, s spremembo 1.49 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AMZNX v USD je $ 243.71 na AMZNX.

Kriptovaluta Amazon.com xStock je trenutno na #1843. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.80M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.41K AMZNX. V zadnjih 24 urah se je AMZNX trgovalo med $ 238.59 (najnižje) in $ 246 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 3,341.2964079602716, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 188.44399514803126.

V kratkoročni uspešnosti se je AMZNX premaknil -0.56% v zadnji uri in -0.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.44K.

Tržne informacije Amazon.com xStock (AMZNX)

No.1843

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Amazon.com xStock je $ 1.80M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 57.44K. Obstoječa ponudba AMZNX je 7.41K, skupna ponudba pa znaša 15499.33709891. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.78M.

Zgodovina cene Amazon.com xStock, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

-0.56%

+1.49%

-0.02%

-0.02%

Zgodovina cen Amazon.com xStock (AMZNX) v USD

Sledite spremembam cen Amazon.com xStock za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +3.5771+1.49%
30 dni$ +19.66+8.77%
60 dni$ +7.89+3.34%
90 dni$ +20.01+8.94%
Današnja sprememba cene Amazon.com xStock

Danes je AMZNX zabeležil spremembo $ +3.5771 (+1.49%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Amazon.com xStock

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +19.66 (+8.77%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Amazon.com xStock

Če pogled razširimo na 60 dni, se je AMZNX spremenil za $ +7.89 (+3.34%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Amazon.com xStock

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +20.01 (+8.94%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Amazon.com xStock (AMZNX) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Amazon.com xStock.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Amazon.com xStock

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Amazon.com xStock, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Amazon.com xStock?

Amazon.com xStock (AMZNX) prices are influenced by several key factors:

1. Amazon's financial performance - quarterly earnings, revenue growth, and profit margins directly impact price movements.

2. Market sentiment toward tech stocks and e-commerce sector trends affect investor confidence.

3. Regulatory changes in cryptocurrency and digital asset markets influence trading behavior.

4. Overall market conditions, including inflation rates and Federal Reserve monetary policy decisions.

5. Competition from other major tech companies and e-commerce platforms.

6. Consumer spending patterns and economic indicators that affect Amazon's core business segments.

These factors combine to create price volatility in AMZNX trading.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Amazon.com xStock?

People want to know AMZNX price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value and performance.

Market timing - Day traders and swing traders rely on up-to-date pricing for entry/exit points.

Risk management - Current prices help assess exposure and make hedging decisions.

Research analysis - Analysts use live data for technical and fundamental analysis.

FOMO prevention - Fear of missing opportunities drives constant price monitoring.

Profit taking - Knowing when positions are profitable for potential exits.

Loss cutting - Identifying when to minimize losses on declining positions.

News correlation - Understanding how market events affect asset prices immediately.

Competitive analysis - Comparing performance against other stocks or indices.

Napoved cene za kriptovaluto Amazon.com xStock

Napoved cene Amazon.com xStock (AMZNX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AMZNX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Amazon.com xStock (AMZNX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Amazon.com xStock lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Amazon.com xStock v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AMZNX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Amazon.com xStock.

O Amazon.com xStock

AMZNX is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. Its primary function is to facilitate and streamline digital transactions, with a particular focus on e-commerce and online retail. AMZNX uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is designed to prevent inflation and maintain the asset's value. In the broader cryptocurrency ecosystem, AMZNX is often used as a medium of exchange for goods and services, especially within the online retail sector. It is also commonly used for peer-to-peer transactions, due to its fast transaction speeds and low fees.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Amazon.com xStock

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Amazon.com xStock? Nakup AMZNX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Amazon.com xStock. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Amazon.com xStock (AMZNX).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 7.41K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Amazon.com xStock bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Amazon.com xStock (AMZNX)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Amazon.com xStock

Z lastništvom kriptovalute Amazon.com xStock se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Amazon.com xStock (AMZNX) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Amazon.com xStock Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Amazon.com xStock razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Amazon.com xStock spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Amazon.com xStock

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Amazon.com xStock?
Če bi kriptovaluta Amazon.com xStock rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Amazon.com xStock.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:01:11 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Amazon.com xStock (AMZNX)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Amazon.com xStock

AMZNX USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na AMZNX z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami AMZNX USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Amazon.com xStock (AMZNX) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Amazon.com xStock v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
AMZNX/USDT
+1.51%
0.00% (USDT)

$0.00000
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.4668

$0.00004437

$0.000016660

$0.000000003140

$0.23303

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz AMZNX v USD

Znesek

AMZNX
AMZNX
USD
USD

1 AMZNX = 243.71 USD