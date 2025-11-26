SLIMEX (SLX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o SLIMEX (SLX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
SLIMEX (SLX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SLIMEX (SLX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 17.76M
Celková ponuka:
$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.73B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 102.50M
Historické maximum:
$ 0.0162
Historické minimum:
$ 0.005582250839159196
Aktuálna cena:
$ 0.01025
SLIMEX (SLX) informácie

"Small Slimes, Big Impact – Every Dig Unlocks the Next." SLIMEX is an interactive Web3 gaming ecosystem powered by $SLX, originating from the hit idle RPG Slime Miner and expanding through the Slime IP across games and services. It blends Web2-scale accessibility with Web3 ownership, offering seasonal gameplay, NFT integration, and scalable rewards. With 22M+ users and 150K+ daily players, SLIMEX is building the next-generation network where gaming, creators, and interactive economies thrive.

Oficiálna webová stránka:
https://slimex.io/
Biela kniha:
https://drive.google.com/file/d/1DdGZRjbGlLs3sSqrNQHxDLx3mPGgw_F9/view?usp=share_link
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x8A063A9ff4dE28dcB87117cc759BE6cE70e09F81

SLIMEX (SLX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky SLIMEX (SLX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SLX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SLX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SLX tokenomiku, preskúmajte cenu SLX tokenu naživo!

Ako kúpiť SLX

Máte záujem pridať SLIMEX (SLX) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SLX vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

SLIMEX (SLX) história cien

Analýza histórie cien SLX pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SLX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SLX asi smeruje? Naša SLX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

