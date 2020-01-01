Rebel Cars (RC) tokenomika
RebelCars.io is a groundbreaking Web3 car racing game ecosystem, developed by a visionary team with over two decades of expertise in CGI development, car racing, and gaming. Built with Unreal Engine 5 and blockchain technology, RC seamlessly integrates AI Agents, Opponents and Metahumans, DeFi features for player-owned economies, and introduces unique Track Shares, allowing users to invest in race circuits like Monaco, Suzuka, Dubai, Monza +20 more to earn passive income. The ecosystem powers the Crypto Racing Tournament series, a global decentralized racing venue with real rewards.
Rebel Cars (RC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Rebel Cars (RC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet RC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu RC tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili RC tokenomiku, preskúmajte cenu RC tokenu naživo!
Ako kúpiť RC
Máte záujem pridať Rebel Cars (RC) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu RC vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
Rebel Cars (RC) história cien
Analýza histórie cien RC pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
RC cenová predikcia
Chcete vedieť, kam RC asi smeruje? Naša RC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
