Rebel Cars (RC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Rebel Cars (RC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Rebel Cars (RC) informácie

RebelCars.io is a groundbreaking Web3 car racing game ecosystem, developed by a visionary team with over two decades of expertise in CGI development, car racing, and gaming. Built with Unreal Engine 5 and blockchain technology, RC seamlessly integrates AI Agents, Opponents and Metahumans, DeFi features for player-owned economies, and introduces unique Track Shares, allowing users to invest in race circuits like Monaco, Suzuka, Dubai, Monza +20 more to earn passive income. The ecosystem powers the Crypto Racing Tournament series, a global decentralized racing venue with real rewards.

Oficiálna webová stránka:
https://rebelcars.io/
Prieskumník blokov:
https://explorer.elysiumchain.tech/contractTransaction/0x6b86a1374820a988dde55f9846eecbe06ab0a606

Rebel Cars (RC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Rebel Cars (RC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 206.35M
$ 206.35M$ 206.35M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 7.26M
$ 7.26M$ 7.26M
Historické maximum:
$ 0.05149
$ 0.05149$ 0.05149
Historické minimum:
$ 0.003116133063734695
$ 0.003116133063734695$ 0.003116133063734695
Aktuálna cena:
$ 0.00726
$ 0.00726$ 0.00726

Rebel Cars (RC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Rebel Cars (RC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet RC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu RC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili RC tokenomiku, preskúmajte cenu RC tokenu naživo!

