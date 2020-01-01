Force (FRC) tokenomika

Force (FRC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Force (FRC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Force (FRC) informácie

SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FORCE tokens by walking, running, or cycling and use them to level up their SNKRZ. Additionally, users can compete with others on SNKRZ LAND that replicates a real map, raising their personal records and creating enjoyment in their workouts.

https://thesnkrz.com
https://thesnkrz.gitbook.io/en/tokenomics/usdforce
https://etherscan.io/token/0x58083B54013631BaCc0bbB6d4efa543Fee1D9cE0

Force (FRC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Force (FRC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 633.33K
$ 633.33K$ 633.33K
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 192.30K
$ 192.30K$ 192.30K
Historické maximum:
$ 0.346
$ 0.346$ 0.346
Historické minimum:
$ 0.000662078137006811
$ 0.000662078137006811$ 0.000662078137006811
Aktuálna cena:
$ 0.0001923
$ 0.0001923$ 0.0001923

Force (FRC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Force (FRC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FRC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FRC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FRC tokenomiku, preskúmajte cenu FRC tokenu naživo!

Ako kúpiť FRC

Máte záujem pridať Force (FRC) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu FRC vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Force (FRC) história cien

Analýza histórie cien FRC pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

FRC cenová predikcia

Chcete vedieť, kam FRC asi smeruje? Naša FRC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.