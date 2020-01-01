FLORK (FLORK) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o FLORK (FLORK) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
FLORK (FLORK) informácie

Flork is an AI agent that farms liquidity pools.

Oficiálna webová stránka:
https://florkcto.io
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/CnGb7hJsGdsFyQP2uXNWrUgT5K1tovBA3mNnUZcTpump

FLORK (FLORK) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre FLORK (FLORK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 202.29K
$ 202.29K
Celková ponuka:
$ 938.72M
$ 938.72M
Počet coinov v obehu:
$ 938.72M
$ 938.72M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 202.30K
$ 202.30K
Historické maximum:
$ 0.036088
$ 0.036088
Historické minimum:
$ 0.000152217438260308
$ 0.000152217438260308
Aktuálna cena:
$ 0.0002155
$ 0.0002155

FLORK (FLORK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky FLORK (FLORK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FLORK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FLORK tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FLORK tokenomiku, preskúmajte cenu FLORK tokenu naživo!

Ako kúpiť FLORK

Máte záujem pridať FLORK (FLORK) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu FLORK vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

FLORK (FLORK) história cien

Analýza histórie cien FLORK pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

FLORK cenová predikcia

Chcete vedieť, kam FLORK asi smeruje? Naša FLORK stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.