සජීවී XOXNO සඳහා අද මිල 0.0176103 USD කි. XOXNO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි XOXNO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

XOXNO ගැන වැඩි විස්තර

XOXNO මිල තොරතුරු

XOXNO යනු කුමක්ද

XOXNO ධවල පත්‍රිකාව

XOXNO නිල වෙබ් අඩවිය

XOXNO ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

XOXNO මිල පුරෝකථනය

XOXNO ලාංඡනය

XOXNO මිල (XOXNO)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 XOXNO සිට USD සජීවී මිල:

+10.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
XOXNO (XOXNO) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:23:24 (UTC+8)

XOXNO (XOXNO) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

+1.95%

+9.96%

+0.72%

+0.72%

XOXNO (XOXNO) තත්‍ය කාලීන මිල $0.0176103. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01549124 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01762632 ක උපරිම අගයක් අතර XOXNO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. XOXNOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.291313 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.01518844 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව XOXNO පසුගිය පැය තුල, +1.95% කින්, පැය 24 තුල, +9.96% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.72% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

XOXNO (XOXNO) වෙළඳපල තොරතුරු

XOXNO හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.16M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 66.01M සමඟින් XOXNO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 99961469.82911171 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.76M කි.

XOXNO (XOXNO) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, XOXNOහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00159523 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, XOXNOහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0081573515 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, XOXNOහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0039303072 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, XOXNOහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.01623031282845091 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00159523+9.96%
දින 30 යි$ -0.0081573515-46.32%
දින 60 යි$ -0.0039303072-22.31%
දින 90 යි$ -0.01623031282845091-47.96%

XOXNO (XOXNO) යනු කුමක්ද

The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem.

xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us.

XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

XOXNO මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ XOXNO (XOXNO) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ XOXNO (XOXNO) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? XOXNO සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් XOXNO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

XOXNO දේශීය මුදල් වෙත

XOXNO (XOXNO) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

XOXNOXOXNO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් XOXNO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: XOXNO (XOXNO) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

XOXNO (XOXNO) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද XOXNO හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0176103 USD වේ.
XOXNO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
XOXNO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0176103 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
XOXNO හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
XOXNO සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.16M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
XOXNO හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
XOXNO හි සංසරණ සැපයුම 66.01M USD වේ.
XOXNO හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.291313 USD ක ATH මිලක් XOXNO අත්කර ගති.
XOXNO හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.01518844 USD ක ATL මිලක් XOXNO අත්කර ගති.
XOXNO හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
XOXNO සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී XOXNO වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව XOXNO මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා XOXNO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:23:24 (UTC+8)

XOXNO (XOXNO) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

