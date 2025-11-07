හුවමාරුවDEX+
සජීවී Wrapped TAC සඳහා අද මිල 0.00533906 USD කි. WTAC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WTAC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

WTAC ගැන වැඩි විස්තර

WTAC මිල තොරතුරු

WTAC යනු කුමක්ද

WTAC නිල වෙබ් අඩවිය

WTAC ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

WTAC මිල පුරෝකථනය

Wrapped TAC ලාංඡනය

Wrapped TAC මිල (WTAC)

1 WTAC සිට USD සජීවී මිල:

$0.00533907
+8.60%1D
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Wrapped TAC (WTAC) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:22:27 (UTC+8)

Wrapped TAC (WTAC) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00469953
පැය 24 පහළ
$ 0.00538706
24H ඉහළ

$ 0.00469953
$ 0.00538706
$ 0.0173277
$ 0.00403269
+0.24%

+8.68%

+24.47%

+24.47%

Wrapped TAC (WTAC) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00533906. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00469953 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00538706 ක උපරිම අගයක් අතර WTAC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. WTACහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0173277 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00403269 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව WTAC පසුගිය පැය තුල, +0.24% කින්, පැය 24 තුල, +8.68% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +24.47% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Wrapped TAC (WTAC) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 1.26M
--
$ 1.26M
236.81M
236,810,444.4034349
Wrapped TAC හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.26M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 236.81M සමඟින් WTAC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 236810444.4034349 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.26M කි.

Wrapped TAC (WTAC) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Wrapped TACහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0004264 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Wrapped TACහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0012363287 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Wrapped TACහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0027974944 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Wrapped TACහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.007043785150453722 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0004264+8.68%
දින 30 යි$ -0.0012363287-23.15%
දින 60 යි$ -0.0027974944-52.39%
දින 90 යි$ -0.007043785150453722-56.88%

Wrapped TAC (WTAC) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Wrapped TAC (WTAC) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Wrapped TAC මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Wrapped TAC (WTAC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Wrapped TAC (WTAC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Wrapped TAC සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Wrapped TAC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

WTAC දේශීය මුදල් වෙත

Wrapped TAC (WTAC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Wrapped TACWTAC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් WTAC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Wrapped TAC (WTAC) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Wrapped TAC (WTAC) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද WTAC හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00533906 USD වේ.
WTAC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
WTAC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00533906 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Wrapped TAC හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
WTAC සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.26M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
WTAC හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
WTAC හි සංසරණ සැපයුම 236.81M USD වේ.
WTAC හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.0173277 USD ක ATH මිලක් WTAC අත්කර ගති.
WTAC හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00403269 USD ක ATL මිලක් WTAC අත්කර ගති.
WTAC හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
WTAC සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී WTAC වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව WTAC මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා WTAC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:22:27 (UTC+8)

Wrapped TAC (WTAC) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

