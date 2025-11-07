Wrapped BESC මිල (WBESC)
+0.52%
-2.49%
-15.88%
-15.88%
Wrapped BESC (WBESC) තත්ය කාලීන මිල $2.58. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 2.56 ක අවම අගයක් සහ $ 2.66 ක උපරිම අගයක් අතර WBESC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. WBESCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 5.37 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 2.55 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව WBESC පසුගිය පැය තුල, +0.52% කින්, පැය 24 තුල, -2.49% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -15.88% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Wrapped BESC හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 2.07M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 802.02K සමඟින් WBESC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 802021.24669192 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.07M කි.
අද දිනය තුළ, Wrapped BESCහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.066148376494156 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Wrapped BESCහි මිල වෙනස USDවෙත $ -1.0037234580 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Wrapped BESCහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.9400250640 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Wrapped BESCහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.066148376494156
|-2.49%
|දින 30 යි
|$ -1.0037234580
|-38.90%
|දින 60 යි
|$ -0.9400250640
|-36.43%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs.
We are a Usa company registered in the State of New Hampshire. We offer a full Usa licensed centralized exchange, a native token paired with Solana and Liquidity Locked NFT collections.
Builders Edge Services & Construction (BESC LLC) is a trusted leader in the construction industry, delivering high-quality residential and commercial projects. Our team of six full-time professionals brings expertise and dedication to every project, ensuring exceptional results and customer satisfaction.
BESC LLC's innovative approach, combining traditional business with blockchain technology, positions BESC Coin as a unique investment opportunity. With a strong foundation, proven profitability, and a growing ecosystem, BESC Coin is shaping the future of construction and finance.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
