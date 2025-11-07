හුවමාරුවDEX+
සජීවී Wrapped BESC සඳහා අද මිල 2.58 USD කි. WBESC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WBESC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

WBESC ගැන වැඩි විස්තර

WBESC මිල තොරතුරු

WBESC යනු කුමක්ද

WBESC නිල වෙබ් අඩවිය

WBESC ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

WBESC මිල පුරෝකථනය

Wrapped BESC ලාංඡනය

Wrapped BESC මිල (WBESC)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 WBESC සිට USD සජීවී මිල:

මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
Wrapped BESC (WBESC) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:21:40 (UTC+8)

Wrapped BESC (WBESC) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
Wrapped BESC (WBESC) තත්‍ය කාලීන මිල $2.58. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 2.56 ක අවම අගයක් සහ $ 2.66 ක උපරිම අගයක් අතර WBESC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. WBESCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 5.37 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 2.55 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව WBESC පසුගිය පැය තුල, +0.52% කින්, පැය 24 තුල, -2.49% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -15.88% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Wrapped BESC (WBESC) වෙළඳපල තොරතුරු

Wrapped BESC හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 2.07M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 802.02K සමඟින් WBESC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 802021.24669192 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.07M කි.

Wrapped BESC (WBESC) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Wrapped BESCහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.066148376494156 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Wrapped BESCහි මිල වෙනස USDවෙත $ -1.0037234580 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Wrapped BESCහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.9400250640 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Wrapped BESCහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.066148376494156-2.49%
දින 30 යි$ -1.0037234580-38.90%
දින 60 යි$ -0.9400250640-36.43%
දින 90 යි$ 0--

Wrapped BESC (WBESC) යනු කුමක්ද

At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs.

We are a Usa company registered in the State of New Hampshire. We offer a full Usa licensed centralized exchange, a native token paired with Solana and Liquidity Locked NFT collections.

Builders Edge Services & Construction (BESC LLC) is a trusted leader in the construction industry, delivering high-quality residential and commercial projects. Our team of six full-time professionals brings expertise and dedication to every project, ensuring exceptional results and customer satisfaction.

BESC LLC's innovative approach, combining traditional business with blockchain technology, positions BESC Coin as a unique investment opportunity. With a strong foundation, proven profitability, and a growing ecosystem, BESC Coin is shaping the future of construction and finance.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

Wrapped BESC (WBESC) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Wrapped BESC මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Wrapped BESC (WBESC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Wrapped BESC (WBESC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Wrapped BESC සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Wrapped BESC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

WBESC දේශීය මුදල් වෙත

Wrapped BESC (WBESC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Wrapped BESCWBESC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් WBESC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Wrapped BESC (WBESC) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Wrapped BESC (WBESC) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද WBESC හි සජීවී මිල, USD වලින් 2.58 USD වේ.
WBESC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
WBESC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 2.58 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Wrapped BESC හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
WBESC සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 2.07M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
WBESC හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
WBESC හි සංසරණ සැපයුම 802.02K USD වේ.
WBESC හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
5.37 USD ක ATH මිලක් WBESC අත්කර ගති.
WBESC හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
2.55 USD ක ATL මිලක් WBESC අත්කර ගති.
WBESC හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
WBESC සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී WBESC වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව WBESC මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා WBESC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:21:40 (UTC+8)

Wrapped BESC (WBESC) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

