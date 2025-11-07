හුවමාරුවDEX+
සජීවී AriaAI සඳහා අද මිල 0.1716 USD කි. ARIA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ARIA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ARIA ගැන වැඩි විස්තර

ARIA මිල තොරතුරු

ARIA යනු කුමක්ද

ARIA ධවල පත්‍රිකාව

ARIA නිල වෙබ් අඩවිය

ARIA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ARIA මිල පුරෝකථනය

ARIA ඉතිහාසය

ARIA මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

ARIA-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

ARIA තත්කාල ගනුදෙනු

ARIA USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

AriaAI ලාංඡනය

AriaAI මිල(ARIA)

AriaAI (ARIA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:40:05 (UTC+8)

AriaAI (ARIA) මිල තොරතුරු (USD)

AriaAI (ARIA) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.1716. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.15779 ක අවම අගයක් සහ $ 0.17324 ක උපරිම අගයක් අතර ARIA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ARIAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.2461952287601809 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.03247204859891276 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ARIA පසුගිය පැය තුල, +4.71% කින්, පැය 24 තුල, +2.99% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -3.81% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

AriaAI (ARIA) වෙළඳපල තොරතුරු

BSC

AriaAI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 40.19M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 1.16M වේ. මුළු සැපයුම 234.22M සමඟින් ARIA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 171.60M කි.

AriaAI (ARIA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා AriaAIහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0049816+2.99%
දින 30 යි$ +0.01042+6.46%
දින 60 යි$ +0.05568+48.03%
දින 90 යි$ +0.1516+758.00%
AriaAI අද මිල වෙනස

අද, ARIA එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0049816 (+2.99%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

AriaAI දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +0.01042 (+6.46%) කින් ඉහළ ගියේය.

AriaAI දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, ARIA එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.05568 (+48.03%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

AriaAI දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.1516 (+758.00%), කින් චලනය විය.

AriaAI (ARIA) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් AriaAI මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

AriaAI (ARIA) යනු කුමක්ද

AriaAI is a next-generation game development and publishing experiment inspired by Disney-style immersive worlds and AI technology, designed with its own IP related gameplay at its core. It represents a major leap forward in bringing Web2-quality game design and publishing standards into the Web3 era. With the integration of AI, ARIA is evolving into a living, adaptive game world — featuring intelligent NPCs, personalized storytelling, AI-generated content, and dynamic gameplay that grows with its players. $Aria is the native token of Aria.

MEXC වෙතින් AriaAI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ AriaAI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ARIA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ AriaAI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ AriaAI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

AriaAI මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ AriaAI (ARIA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ AriaAI (ARIA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? AriaAI සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් AriaAI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

AriaAI (ARIA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AriaAIARIA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ARIA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

AriaAI (ARIA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

AriaAI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් AriaAI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ARIA දේශීය මුදල් වෙත

AriaAI සම්පත්

AriaAI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල AriaAI වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: AriaAI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

AriaAI (ARIA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ARIA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.1716 USD වේ.
ARIA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ARIA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.1716 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
AriaAI හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ARIA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 40.19M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ARIA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ARIA හි සංසරණ සැපයුම 234.22M USD වේ.
ARIA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.2461952287601809 USD ක ATH මිලක් ARIA අත්කර ගති.
ARIA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.03247204859891276 USD ක ATL මිලක් ARIA අත්කර ගති.
ARIA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ARIA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 1.16M USD වේ.
මේ වසර තුලදී ARIA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ARIA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ARIA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:40:05 (UTC+8)

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

