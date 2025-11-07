හුවමාරුවDEX+
සජීවී Umbrella Network සඳහා අද මිල 0.00023266 USD කි. UMB සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි UMB මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

UMB ගැන වැඩි විස්තර

UMB මිල තොරතුරු

UMB යනු කුමක්ද

UMB නිල වෙබ් අඩවිය

UMB ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

UMB මිල පුරෝකථනය

Umbrella Network ලාංඡනය

Umbrella Network මිල (UMB)

1 UMB සිට USD සජීවී මිල:

$0.00023266
$0.00023266$0.00023266
+77.50%1D
USD
Umbrella Network (UMB) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:05:43 (UTC+8)

Umbrella Network (UMB) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00012703
$ 0.00012703$ 0.00012703
පැය 24 පහළ
$ 0.00023594
$ 0.00023594$ 0.00023594
24H ඉහළ

$ 0.00012703
$ 0.00012703$ 0.00012703

$ 0.00023594
$ 0.00023594$ 0.00023594

$ 2.62
$ 2.62$ 2.62

$ 0.00012703
$ 0.00012703$ 0.00012703

-0.86%

+77.53%

+59.07%

+59.07%

Umbrella Network (UMB) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00023266. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00012703 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00023594 ක උපරිම අගයක් අතර UMB වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. UMBහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 2.62 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00012703 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව UMB පසුගිය පැය තුල, -0.86% කින්, පැය 24 තුල, +77.53% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +59.07% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Umbrella Network (UMB) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 99.81K
$ 99.81K$ 99.81K

--
----

$ 104.12K
$ 104.12K$ 104.12K

429.02M
429.02M 429.02M

447,532,308.6155464
447,532,308.6155464 447,532,308.6155464

Umbrella Network හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 99.81K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 429.02M සමඟින් UMB හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 447532308.6155464 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 104.12K කි.

Umbrella Network (UMB) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Umbrella Networkහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00010161 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Umbrella Networkහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001144276 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Umbrella Networkහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000283499 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Umbrella Networkහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00270738394651144 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00010161+77.53%
දින 30 යි$ -0.0001144276-49.18%
දින 60 යි$ -0.0000283499-12.18%
දින 90 යි$ -0.00270738394651144-92.08%

Umbrella Network (UMB) යනු කුමක්ද

ERC20 Token for Umbrella Network's community owned, layer 2 oracle

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

Umbrella Network (UMB) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Umbrella Network මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Umbrella Network (UMB) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Umbrella Network (UMB) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Umbrella Network සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Umbrella Network මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

UMB දේශීය මුදල් වෙත

Umbrella Network (UMB) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Umbrella NetworkUMB හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් UMB ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Umbrella Network (UMB) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Umbrella Network (UMB) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද UMB හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00023266 USD වේ.
UMB සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
UMB සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00023266 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Umbrella Network හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
UMB සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 99.81K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
UMB හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
UMB හි සංසරණ සැපයුම 429.02M USD වේ.
UMB හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
2.62 USD ක ATH මිලක් UMB අත්කර ගති.
UMB හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00012703 USD ක ATL මිලක් UMB අත්කර ගති.
UMB හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
UMB සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී UMB වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව UMB මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා UMB මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Umbrella Network (UMB) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

