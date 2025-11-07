හුවමාරුවDEX+
සජීවී Stool Prisondente සඳහා අද මිල 0.00217427 USD කි. JAILSTOOL සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි JAILSTOOL මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Stool Prisondente සඳහා අද මිල 0.00217427 USD කි. JAILSTOOL සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි JAILSTOOL මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

JAILSTOOL ගැන වැඩි විස්තර

JAILSTOOL මිල තොරතුරු

JAILSTOOL යනු කුමක්ද

JAILSTOOL නිල වෙබ් අඩවිය

JAILSTOOL ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

JAILSTOOL මිල පුරෝකථනය

Stool Prisondente ලාංඡනය

Stool Prisondente මිල (JAILSTOOL)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 JAILSTOOL සිට USD සජීවී මිල:

+0.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
Stool Prisondente (JAILSTOOL) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:13:18 (UTC+8)

Stool Prisondente (JAILSTOOL) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

+0.30%

+0.58%

-12.55%

-12.55%

Stool Prisondente (JAILSTOOL) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00217427. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00206051 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00219426 ක උපරිම අගයක් අතර JAILSTOOL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. JAILSTOOLහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.217874 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00202966 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව JAILSTOOL පසුගිය පැය තුල, +0.30% කින්, පැය 24 තුල, +0.58% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -12.55% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Stool Prisondente (JAILSTOOL) වෙළඳපල තොරතුරු

Stool Prisondente හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 2.17M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.85M සමඟින් JAILSTOOL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999853822.11 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.17M කි.

Stool Prisondente (JAILSTOOL) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Stool Prisondenteහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Stool Prisondenteහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0006430921 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Stool Prisondenteහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0007287281 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Stool Prisondenteහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0013387549314136554 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+0.58%
දින 30 යි$ -0.0006430921-29.57%
දින 60 යි$ -0.0007287281-33.51%
දින 90 යි$ -0.0013387549314136554-38.10%

Stool Prisondente (JAILSTOOL) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Stool Prisondente (JAILSTOOL) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Stool Prisondente මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Stool Prisondente (JAILSTOOL) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Stool Prisondente (JAILSTOOL) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Stool Prisondente සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Stool Prisondente මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

JAILSTOOL දේශීය මුදල් වෙත

Stool Prisondente (JAILSTOOL) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Stool PrisondenteJAILSTOOL හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් JAILSTOOL ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Stool Prisondente (JAILSTOOL) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Stool Prisondente (JAILSTOOL) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද JAILSTOOL හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00217427 USD වේ.
JAILSTOOL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
JAILSTOOL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00217427 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Stool Prisondente හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
JAILSTOOL සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 2.17M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
JAILSTOOL හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
JAILSTOOL හි සංසරණ සැපයුම 999.85M USD වේ.
JAILSTOOL හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.217874 USD ක ATH මිලක් JAILSTOOL අත්කර ගති.
JAILSTOOL හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00202966 USD ක ATL මිලක් JAILSTOOL අත්කර ගති.
JAILSTOOL හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
JAILSTOOL සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී JAILSTOOL වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව JAILSTOOL මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා JAILSTOOL මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:13:18 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

