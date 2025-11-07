හුවමාරුවDEX+
සජීවී Nirvana ANA සඳහා අද මිල 4.17 USD කි. ANA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ANA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Nirvana ANA සඳහා අද මිල 4.17 USD කි. ANA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ANA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ANA ගැන වැඩි විස්තර

ANA මිල තොරතුරු

ANA යනු කුමක්ද

ANA නිල වෙබ් අඩවිය

ANA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ANA මිල පුරෝකථනය

Nirvana ANA ලාංඡනය

Nirvana ANA මිල (ANA)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 ANA සිට USD සජීවී මිල:

$4.17
$4.17$4.17
0.00%1D
mexc
USD
Nirvana ANA (ANA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:04:20 (UTC+8)

Nirvana ANA (ANA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 4.16
$ 4.16$ 4.16
පැය 24 පහළ
$ 4.17
$ 4.17$ 4.17
24H ඉහළ

$ 4.16
$ 4.16$ 4.16

$ 4.17
$ 4.17$ 4.17

$ 5.22
$ 5.22$ 5.22

$ 3.9
$ 3.9$ 3.9

--

-0.02%

-0.72%

-0.72%

Nirvana ANA (ANA) තත්‍ය කාලීන මිල $4.17. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 4.16 ක අවම අගයක් සහ $ 4.17 ක උපරිම අගයක් අතර ANA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ANAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 5.22 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 3.9 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ANA පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -0.02% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.72% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Nirvana ANA (ANA) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 32.24M
$ 32.24M$ 32.24M

--
----

$ 32.24M
$ 32.24M$ 32.24M

7.73M
7.73M 7.73M

7,727,043.531046
7,727,043.531046 7,727,043.531046

Nirvana ANA හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 32.24M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 7.73M සමඟින් ANA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 7727043.531046 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 32.24M කි.

Nirvana ANA (ANA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Nirvana ANAහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.001117073078958 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Nirvana ANAහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.2118351660 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Nirvana ANAහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.8376846120 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Nirvana ANAහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.1975673127837245 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.001117073078958-0.02%
දින 30 යි$ -0.2118351660-5.07%
දින 60 යි$ -0.8376846120-20.08%
දින 90 යි$ -0.1975673127837245-4.52%

Nirvana ANA (ANA) යනු කුමක්ද

Nirvana is the protocol of eternal value.

Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage.

ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable.

Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying.

Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens.

Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall.

This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.

Nirvana ANA (ANA) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Nirvana ANA මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Nirvana ANA (ANA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Nirvana ANA (ANA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Nirvana ANA සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Nirvana ANA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ANA දේශීය මුදල් වෙත

Nirvana ANA (ANA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Nirvana ANAANA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ANA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Nirvana ANA (ANA) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Nirvana ANA (ANA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ANA හි සජීවී මිල, USD වලින් 4.17 USD වේ.
ANA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ANA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 4.17 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Nirvana ANA හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ANA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 32.24M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ANA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ANA හි සංසරණ සැපයුම 7.73M USD වේ.
ANA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
5.22 USD ක ATH මිලක් ANA අත්කර ගති.
ANA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
3.9 USD ක ATL මිලක් ANA අත්කර ගති.
ANA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ANA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී ANA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ANA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ANA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:04:20 (UTC+8)

වියාචනය

