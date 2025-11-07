Martin මිල (MARTIN)
-0.47%
-0.03%
-6.78%
-6.78%
Martin (MARTIN) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර MARTIN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MARTINහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MARTIN පසුගිය පැය තුල, -0.47% කින්, පැය 24 තුල, -0.03% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -6.78% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Martin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 19.22K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1,000.00T සමඟින් MARTIN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1.0e+15 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 19.22K කි.
අද දිනය තුළ, Martinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Martinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Martinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Martinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-0.03%
|දින 30 යි
|$ 0
|-47.02%
|දින 60 යි
|$ 0
|-70.31%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
$Martin is a memecoin that is based on Martin which is the original Pepe character created by artist Matt Furie in 2005 for his comic series "Boy's Club." This green frog-like character with distinctive orange eyes and yellow underbelly became the foundation for one of the internet's most viral memes. Matt Furie first introduced Pepe in his 2005 comic, and the character gained widespread popularity through various online communities. The original Pepe design features Martin's signature relaxed expression, large round eyes, and distinctive green coloring that has become instantly recognizable worldwide. This NFT represents the authentic, original Pepe character - Martin - as envisioned by his creator, preserving the legacy of this iconic internet figure in the blockchain era.
MartinMARTIN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MARTIN ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
