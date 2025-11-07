හුවමාරුවDEX+
සජීවී Infinite Trading Protocol සඳහා අද මිල 0.01885077 USD කි. ITP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ITP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Infinite Trading Protocol ලාංඡනය

Infinite Trading Protocol මිල (ITP)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 ITP සිට USD සජීවී මිල:

-0.70%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Infinite Trading Protocol (ITP) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:43:52 (UTC+8)

Infinite Trading Protocol (ITP) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

-0.89%

-0.89%

-7.54%

-7.54%

Infinite Trading Protocol (ITP) තත්‍ය කාලීන මිල $0.01885077. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01825728 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0191305 ක උපරිම අගයක් අතර ITP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ITPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.02969891 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.01241365 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ITP පසුගිය පැය තුල, -0.89% කින්, පැය 24 තුල, -0.89% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.54% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Infinite Trading Protocol (ITP) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

Infinite Trading Protocol හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 88.87K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 4.71M සමඟින් ITP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 660146957.2169611 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 12.45M කි.

Infinite Trading Protocol (ITP) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Infinite Trading Protocolහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001704631191227 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Infinite Trading Protocolහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0049942061 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Infinite Trading Protocolහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0051750057 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Infinite Trading Protocolහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0001704631191227-0.89%
දින 30 යි$ -0.0049942061-26.49%
දින 60 යි$ -0.0051750057-27.45%
දින 90 යි$ 0--

Infinite Trading Protocol (ITP) යනු කුමක්ද

Infinite Trading Protocol (ITP) is a decentralized finance (DeFi) platform designed to help users optimize yields on assets such as USD, ETH, BTC, and MATIC. It features tokenized vaults that execute yield-generating strategies across multiple protocols. These strategies include index-based allocations, delta-neutral positioning, and AI-driven trading. Each vault is represented by an ERC20 token, allowing users to easily track and manage their positions.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Infinite Trading Protocol (ITP) සම්පත්

Infinite Trading Protocol මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Infinite Trading Protocol (ITP) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Infinite Trading Protocol (ITP) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Infinite Trading Protocol සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Infinite Trading Protocol මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ITP දේශීය මුදල් වෙත

Infinite Trading Protocol (ITP) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Infinite Trading ProtocolITP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ITP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Infinite Trading Protocol (ITP) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Infinite Trading Protocol (ITP) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ITP හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.01885077 USD වේ.
ITP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ITP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.01885077 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Infinite Trading Protocol හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ITP සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 88.87K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ITP හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ITP හි සංසරණ සැපයුම 4.71M USD වේ.
ITP හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.02969891 USD ක ATH මිලක් ITP අත්කර ගති.
ITP හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.01241365 USD ක ATL මිලක් ITP අත්කර ගති.
ITP හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ITP සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී ITP වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ITP මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ITP මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

