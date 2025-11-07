හුවමාරුවDEX+
SN39 සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SN39 මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SN39 ගැන වැඩි විස්තර

SN39 මිල තොරතුරු

SN39 යනු කුමක්ද

SN39 නිල වෙබ් අඩවිය

SN39 ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SN39 මිල පුරෝකථනය

basilica ලාංඡනය

basilica මිල (SN39)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 SN39 සිට USD සජීවී මිල:

+0.30%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
basilica (SN39) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:39:48 (UTC+8)

basilica (SN39) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

-1.70%

+0.50%

-12.68%

-12.68%

basilica (SN39) තත්‍ය කාලීන මිල $3.1. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 2.97 ක අවම අගයක් සහ $ 3.29 ක උපරිම අගයක් අතර SN39 වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SN39හි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 15.73 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.517387 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SN39 පසුගිය පැය තුල, -1.70% කින්, පැය 24 තුල, +0.50% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -12.68% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

basilica (SN39) වෙළඳපල තොරතුරු

--
basilica හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.37M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 2.70M සමඟින් SN39 හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 2695757.908801886 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 8.37M කි.

basilica (SN39) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, basilicaහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0155169 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, basilicaහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.5274612800 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, basilicaහි මිල වෙනස USDවෙත $ -1.0284005100 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, basilicaහි මිල වෙනස USDවෙත $ -3.575685831960222 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0155169+0.50%
දින 30 යි$ -0.5274612800-17.01%
දින 60 යි$ -1.0284005100-33.17%
දින 90 යි$ -3.575685831960222-53.56%

basilica (SN39) යනු කුමක්ද

Basilica is a decentralized compute marketplace operating as subnet 39 on the Bittensor network. The project provides high-performance GPU compute resources for AI workloads, serving as the infrastructure layer of the Covenant AI ecosystem alongside Templar (SN3) and Grail (SN81). Basilica implements a performance-first approach that prioritizes compute quality and reliability over simple price arbitrage. The platform uses smart contract-based collateral systems to ensure service delivery and incentivize miners to provide high-quality compute resources. The marketplace serves AI researchers, developers, and organizations requiring reliable GPU access for training, fine-tuning, and deploying machine learning models.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

basilica (SN39) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

basilica මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ basilica (SN39) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ basilica (SN39) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? basilica සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් basilica මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SN39 දේශීය මුදල් වෙත

basilica (SN39) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

basilicaSN39 හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SN39 ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: basilica (SN39) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

basilica (SN39) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SN39 හි සජීවී මිල, USD වලින් 3.1 USD වේ.
SN39 සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SN39 සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 3.1 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
basilica හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SN39 සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 8.37M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SN39 හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SN39 හි සංසරණ සැපයුම 2.70M USD වේ.
SN39 හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
15.73 USD ක ATH මිලක් SN39 අත්කර ගති.
SN39 හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.517387 USD ක ATL මිලක් SN39 අත්කර ගති.
SN39 හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SN39 සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී SN39 වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SN39 මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SN39 මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
basilica (SN39) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

