ZETRIX (ZETRIX) යනු කුමක්ද

Zetrix is a Layer-1 Public Blockchain designed for Government and Enterprise level Web3 applications. Zetrix builds next generation real-world applications harnessing AI and Blockchain Technologies. The Zetrix network proudly collaborates and connects with China’s National Blockchain, Xinghuo Blockchain Infrastructure & Facilities, enabling cross-border data transfer and is compatible with leading Public Chains such as Ethereum and Private Chains such as Hyperledger.

MEXC වෙතින් ZETRIX ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ZETRIX ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ZETRIX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ZETRIX ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ZETRIX මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ZETRIX මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ZETRIX,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ZETRIX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ZETRIXමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ZETRIX මිල ඉතිහාසය

ZETRIXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ZETRIXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ZETRIX මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ZETRIX (ZETRIX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ZETRIX මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ZETRIX MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ZETRIX දේශීය මුදල් වෙත

1ZETRIX සිට VNDවෙත ₫ 463,204.665 1ZETRIX සිට AUDවෙත A$ 28.1814 1ZETRIX සිට GBPවෙත £ 13.54875 1ZETRIX සිට EURවෙත € 16.07785 1ZETRIX සිට USDවෙත $ 18.065 1ZETRIX සිට MYRවෙත RM 77.3182 1ZETRIX සිට TRYවෙත ₺ 698.7542 1ZETRIX සිට JPYවෙත ¥ 2,630.264 1ZETRIX සිට RUBවෙත ₽ 1,442.85155 1ZETRIX සිට INRවෙත ₹ 1,545.46075 1ZETRIX සිට IDRවෙත Rp 296,147.4936 1ZETRIX සිට KRWවෙත ₩ 25,265.709 1ZETRIX සිට PHPවෙත ₱ 1,007.3044 1ZETRIX සිට EGPවෙත £E. 905.95975 1ZETRIX සිට BRLවෙත R$ 101.70595 1ZETRIX සිට CADවෙත C$ 25.291 1ZETRIX සිට BDTවෙත ৳ 2,196.3427 1ZETRIX සිට NGNවෙත ₦ 28,904 1ZETRIX සිට UAHවෙත ₴ 749.6975 1ZETRIX සිට VESවෙත Bs 1,661.98 1ZETRIX සිට PKRවෙත Rs 5,091.4396 1ZETRIX සිට KZTවෙත ₸ 9,230.8537 1ZETRIX සිට THBවෙත ฿ 600.1193 1ZETRIX සිට TWDවෙත NT$ 545.02105 1ZETRIX සිට AEDවෙත د.إ 66.29855 1ZETRIX සිට CHFවෙත Fr 14.99395 1ZETRIX සිට HKDවෙත HK$ 140.907 1ZETRIX සිට MADවෙත .د.م 167.82385 1ZETRIX සිට MXNවෙත $ 351.9062

ZETRIX සම්පත්

ZETRIX පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ZETRIX පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ZETRIX (ZETRIX) හි මිල කීයද? ZETRIX (ZETRIX)හි සජීවී මිල 18.065 USD වේ. ZETRIX (ZETRIX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ZETRIX හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ZETRIXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 18.065 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ZETRIX (ZETRIX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ZETRIX (ZETRIX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. ZETRIX (ZETRIX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-16 වන විට, ZETRIX (ZETRIX) හි ඉහළම මිල 24.986 USD වේ. ZETRIX (ZETRIX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ZETRIX (ZETRIX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 199.96K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.