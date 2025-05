XDAG (XDAG) යනු කුමක්ද

XDAG is a novel application of Directed Acyclic Graph (DAG) technology that solves the issues currently facing blockchain technology. It's the first POW mineable DAG, a community-driven project.

MEXC වෙතින් XDAG ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ XDAG ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට XDAG ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ XDAG ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ XDAG මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

XDAG මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ XDAG,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. XDAG හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ XDAGමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

XDAG මිල ඉතිහාසය

XDAGහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් XDAGහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ XDAG මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

XDAG (XDAG) මිලදී ගන්නා ආකාරය

XDAG මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් XDAG MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

XDAG දේශීය මුදල් වෙත

1XDAG සිට VNDවෙත ₫ 66.487113 1XDAG සිට AUDවෙත A$ 0.00404508 1XDAG සිට GBPවෙත £ 0.00194475 1XDAG සිට EURවෙත € 0.00230777 1XDAG සිට USDවෙත $ 0.002593 1XDAG සිට MYRවෙත RM 0.01109804 1XDAG සිට TRYවෙත ₺ 0.1003491 1XDAG සිට JPYවෙත ¥ 0.37764452 1XDAG සිට RUBවෙත ₽ 0.20839941 1XDAG සිට INRවෙත ₹ 0.22183115 1XDAG සිට IDRවෙත Rp 42.50818992 1XDAG සිට KRWවෙත ₩ 3.6265698 1XDAG සිට PHPවෙත ₱ 0.14458568 1XDAG සිට EGPවෙත £E. 0.13003895 1XDAG සිට BRLවෙත R$ 0.01459859 1XDAG සිට CADවෙත C$ 0.00360427 1XDAG සිට BDTවෙත ৳ 0.31525694 1XDAG සිට NGNවෙත ₦ 4.1488 1XDAG සිට UAHවෙත ₴ 0.1076095 1XDAG සිට VESවෙත Bs 0.238556 1XDAG සිට PKRවෙත Rs 0.73081112 1XDAG සිට KZTවෙත ₸ 1.32497114 1XDAG සිට THBවෙත ฿ 0.08611353 1XDAG සිට TWDවෙත NT$ 0.07820488 1XDAG සිට AEDවෙත د.إ 0.00951631 1XDAG සිට CHFවෙත Fr 0.00215219 1XDAG සිට HKDවෙත HK$ 0.0202254 1XDAG සිට MADවෙත .د.م 0.02408897 1XDAG සිට MXNවෙත $ 0.05048571

XDAG සම්පත්

XDAG පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: XDAG පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද XDAG (XDAG) හි මිල කීයද? XDAG (XDAG)හි සජීවී මිල 0.002593 USD වේ. XDAG (XDAG) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? XDAG හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ XDAGහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.002593 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. XDAG (XDAG) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? XDAG (XDAG) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. XDAG (XDAG) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-16 වන විට, XDAG (XDAG) හි ඉහළම මිල 0.021 USD වේ. XDAG (XDAG) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? XDAG (XDAG) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 53.34K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

