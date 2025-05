STRK (STRK) යනු කුමක්ද

Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum’s composability and security.

MEXC වෙතින් STRK ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ STRK ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට STRK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ STRK ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ STRK මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

STRK මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ STRK,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. STRK හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ STRKමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

STRK මිල ඉතිහාසය

STRKහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් STRKහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ STRK මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

STRK (STRK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

STRK මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් STRK MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

STRK දේශීය මුදල් වෙත

1STRK සිට VNDවෙත ₫ 4,248.7137 1STRK සිට AUDවෙත A$ 0.256835 1STRK සිට GBPවෙත £ 0.124275 1STRK සිට EURවෙත € 0.147473 1STRK සිට USDවෙත $ 0.1657 1STRK සිට MYRවෙත RM 0.709196 1STRK සිට TRYවෙත ₺ 6.419218 1STRK සිට JPYවෙත ¥ 24.157403 1STRK සිට RUBවෙත ₽ 13.313995 1STRK සිට INRවෙත ₹ 14.178949 1STRK සිට IDRවෙත Rp 2,761.665562 1STRK සිට KRWවෙත ₩ 231.423248 1STRK සිට PHPවෙත ₱ 9.244403 1STRK සිට EGPවෙත £E. 8.313169 1STRK සිට BRLවෙත R$ 0.932891 1STRK සිට CADවෙත C$ 0.230323 1STRK සිට BDTවෙත ৳ 20.094439 1STRK සිට NGNවෙත ₦ 265.12 1STRK සිට UAHවෙත ₴ 6.869922 1STRK සිට VESවෙත Bs 15.2444 1STRK සිට PKRවෙත Rs 46.556729 1STRK සිට KZTවෙත ₸ 84.583222 1STRK සිට THBවෙත ฿ 5.532723 1STRK සිට TWDවෙත NT$ 4.997512 1STRK සිට AEDවෙත د.إ 0.608119 1STRK සිට CHFවෙත Fr 0.137531 1STRK සිට HKDවෙත HK$ 1.29246 1STRK සිට MADවෙත .د.م 1.545981 1STRK සිට MXNවෙත $ 3.211266

STRK සම්පත්

