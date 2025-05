WorldMobileToken (WMTX) යනු කුමක්ද

World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone.

MEXC වෙතින් WorldMobileToken ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ WorldMobileToken ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට WMTX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ WorldMobileToken ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ WorldMobileToken මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

WorldMobileToken මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ WorldMobileToken,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. WMTX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ WorldMobileTokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

WorldMobileToken මිල ඉතිහාසය

WMTXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් WMTXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ WorldMobileToken මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

WorldMobileToken (WMTX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

WorldMobileToken මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් WorldMobileToken MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

WMTX දේශීය මුදල් වෙත

1WMTX සිට VNDවෙත ₫ 4,615.38 1WMTX සිට AUDවෙත A$ 0.2808 1WMTX සිට GBPවෙත £ 0.135 1WMTX සිට EURවෙත € 0.1602 1WMTX සිට USDවෙත $ 0.18 1WMTX සිට MYRවෙත RM 0.7704 1WMTX සිට TRYවෙත ₺ 6.966 1WMTX සිට JPYවෙත ¥ 26.2116 1WMTX සිට RUBවෙත ₽ 14.4666 1WMTX සිට INRවෙත ₹ 15.399 1WMTX සිට IDRවෙත Rp 2,950.8192 1WMTX සිට KRWවෙත ₩ 251.748 1WMTX සිට PHPවෙත ₱ 10.0368 1WMTX සිට EGPවෙත £E. 9.0252 1WMTX සිට BRLවෙත R$ 1.0134 1WMTX සිට CADවෙත C$ 0.2502 1WMTX සිට BDTවෙත ৳ 21.8844 1WMTX සිට NGNවෙත ₦ 288 1WMTX සිට UAHවෙත ₴ 7.47 1WMTX සිට VESවෙත Bs 16.56 1WMTX සිට PKRවෙත Rs 50.7312 1WMTX සිට KZTවෙත ₸ 91.9764 1WMTX සිට THBවෙත ฿ 5.976 1WMTX සිට TWDවෙත NT$ 5.4288 1WMTX සිට AEDවෙත د.إ 0.6606 1WMTX සිට CHFවෙත Fr 0.1494 1WMTX සිට HKDවෙත HK$ 1.404 1WMTX සිට MADවෙත .د.م 1.6722 1WMTX සිට MXNවෙත $ 3.5064

WorldMobileToken සම්පත්

WorldMobileToken පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: WorldMobileToken පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද WorldMobileToken (WMTX) හි මිල කීයද? WorldMobileToken (WMTX)හි සජීවී මිල 0.18 USD වේ. WorldMobileToken (WMTX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? WorldMobileToken හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 126.50M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ WMTXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.18 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. WorldMobileToken (WMTX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? WorldMobileToken (WMTX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 702.77M USD වේ. WorldMobileToken (WMTX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-16 වන විට, WorldMobileToken (WMTX) හි ඉහළම මිල 0.6453 USD වේ. WorldMobileToken (WMTX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? WorldMobileToken (WMTX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 359.51K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.